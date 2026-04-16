El Gabinete de Seguridad de México informó este jueves de la detención de cinco hombres vinculados con el grupo criminal Los Chapitos, con operaciones en Sinaloa (noroeste) y a quienes les aseguraron armas y un vehículo.

Las autoridades informaron en redes sociales que las detenciones fueron resultado de trabajos de inteligencia y de un despliegue aéreo y terrestre, con lo que identificaron las zonas de operación, rutas de movilidad y patrones de desplazamiento de los presuntos delincuentes.

En un comunicado aparte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que los agentes identificaron la presencia de personas armadas en los límites de los municipios de Escuinapa y El Rosario, por lo que realizaron vigilancias fijas y móviles que identificaron rutas de acceso mediante caminos de terracería.

“Con la información recabada y en apego a los protocolos operativos, se implementó un despliegue interinstitucional con seguimiento aéreo y terrestre”, señalaron las autoridades.

Con ello, interceptaron un vehículo que circulaba sobre la carretera Escuinapa - Teacapán, donde detuvieron a los cinco hombres, a quienes les aseguraron siete armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos, seis chalecos balísticos y el vehículo en el que se trasladaban.

Sinaloa es uno de los focos de la crisis de violencia que vive México, y su capital, Culiacán, es la sexta ciudad más violenta del mundo, según la organización mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

En el estado se libra desde finales de 2024 una pugna interna del Cartel de Sinaloa, al que Washington declaró el año pasado grupo terrorista, tras la detención en julio de ese año de Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador de la organización, entregado a EE.UU. por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de l Chapo Guzmán.

Según cifras de la organización civil Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), desde el 9 de septiembre de 2024, el conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos ha causado más de 1.800 muertos en Sinaloa y más 2.400 desapariciones forzadas. E