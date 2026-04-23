Lorena Herrera ya no aguantó que-una vez más- Facundo cuestionara si es mujer o no, por lo que ahora la cantante decidió meterle dinero a la polémica que tiene con el conductor desde hace años.

" Te reto, dame cuatro millones y yo te demuestro y tú me demuestras lo que has dicho ", dijo Lorena en entrevista con medios de comunicación.

¿Qué dijo Facundo para que Lorena Herrera reaccionara así?

Pese a que la tensión entre ambas exestrellas de Televisa existe desde hace más de 20 años, recientemente el conductor habría revivido las dudas que tiene sobre que la actriz sea una mujer, pese a que por muchos años, Lorena fue considerada un "sexsymbol" en el mundo del espectáculo de México.

Por lo anterior, Lorena Herrera, de 59 años, fue cuestionada por reporteros y aunque al inicio aseguró que "(Facundo) es muy poco hombre... no merece mi atención ", recordó que por esos comentarios perdió no solo oportunidades laborales sino también parte de sus seguidores.

" ¿Sabes cuántos contratos se me han caído por una estupidez que él dijo hace tantos años ? Muchos, simplemente yo perdí todo mi público heterosexual ", sentenció.

Sobre si demandará o no a Facundo, Lorena Herrera dijo que el conductor "ya me agarró la medida" porque hasta el momento no ha iniciado ningún proceso legal en su contra.

Aunque esta vez sí lanzó una advertencia:

" Si un día digo, sí demando, sí los demando y los dejo en la ruina , porque en un segundo le demuestro lo contrario de lo que dice ".

💣🎤 LORENA HERRERA ARREMETE CONTRA FACUNDO



“¡No soy hombre y estoy harta!”, dijo la actriz, quien exige 4 millones de pesos para demostrar que es mujer. Afirma que los dichos del conductor le han hecho perder contratos y público. pic.twitter.com/3a3mIXzdR7 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 23, 2026

¿Cuáles son las condiciones del reto que lanzó Lorena Herrera para Facundo?

Lorena Herrera no sólo lanzó el reto a Facundo también puso sus condiciones:

Tiene que ser en presencia de los medios de comunicación

Un ginecólogo tiene que realizar la evaluación

Tiene que haber un contrato de por medio para garantizar el pago del reto

"Lo hacemos con un ultrasonido a lado con una ginecóloga a lado que ustedes elijan, no la voy a elegir yo", insistió la actriz.

En medio de la lluvia de comentarios divididos sobre el género de la actriz, varios aseguraron que en caso de que Facundo acepte el reto de Lorena Herrera este tendrá que pagarle los 4 millones de pesos.