Christian Nodal reapareció en un concierto en Aguascalientes sin Ángela Aguilar, en medio de un sinfín de controversias que habrían desatado una crisis en su matrimonio y por las cuales ya se habla de una separación.

El cantante de regional mexicano se presentó en la Feria de San Marcos en Aguascalientes con un lleno total, según lo reportado, pero sin la presencia de su esposa luego de semanas de controversias, que incluyen a la modelo Dagna Mata por su parecido con Cazzu, las presuntas cinco infidelidades de Nodal y más.

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El show fue protagonizado por varios de los éxitos de Christian, incluidos Adiós amor y No te contaron mal, lo que llamó la atención, entre otras cosas, es que el cantante interpretó por primera vez Un Vals, su último lanzamiento y por el que se encendió una de las polémicas más grandes de su carrera y su vida personal.

Nodal dejó a un lado los escándalos y se mostró ante el público con buen ánimo, incluso interactuó con los fans, incluido el productor y cantante Cruz Martínez y la periodista Adela Micha, quienes le mostraron su apoyo.

De hecho, en redes sociales circulan videos del momento en que Christian Nodal se acerca a las gradas del palenque para saludar a Micha y recibir un ramo de flores que le llevó. En un momento de su interacción, y tras abrazarse efusivamente, se aprecia que Adela le besa la mano al cantante.

En otros ángulos del video se alcanza a ver que Adela le susurra al oído y lo abraza en más de una ocasión.

Este encuentro generó comentarios en redes sociales, donde los internautas recordaron que Adela y Nodal habían quedado en malos términos desde la entrevista del cantante en la que contó su versión de su rompimiento con Cazzu y boda con Ángela.

Además de Adela Micha, Nodal estuvo acompañado por el productor y ex de Alicia Villarreal, Cruz Martínez, quien le demostró su apoyo en medio de la controversia; en redes circulan fotografías juntos en el backstage.

La reciente reaparición de Christian Nodal estuvo rodeada de polémica tras el lanzamiento del videoclip Un vals.

El material generó conversación en redes debido a la participación de la modelo Dagna Mata, cuyo parecido físico con Ángela Aguilar y, especialmente, con Cazzu, desató especulaciones entre los fans, quienes señalaron que había sido intencional la contratación de Dagna por parte del cantante y de su equipo de producción.

En medio del revuelo, Nodal publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró: “No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música…”, deslindándose así de la controversia en torno al video.

La situación no quedó allí, todo se intensificó con rumores sobre una posible crisis en su relación con Ángela, incluyendo versiones de al menos cinco infidelidades por parte de él, una de ellas con la cantante Estevie, e incluso la suspensión de su boda religiosa por supuestos temas de seguridad.

Estas especulaciones crecieron luego de que se afirmara que la hija de Pepe Aguilar habría dejado la casa que compartía con Nodal en Houston, aunque otras versiones apuntan que fue el cantante que abandonó la casa o que la pareja está junta y feliz lejos de las polémicas que les adjudican.

Hasta ahora, ninguna de las partes ha confirmado una ruptura. El único posicionamiento oficial ha sido por parte del equipo de prensa de Ángela, que aseguró que las versiones sobre su vida personal carecen de sustento y que la artista se mantiene enfocada en su carrera musical.