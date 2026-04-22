Después de que se viralizan las acusaciones por agresión sexual de la modelo y actriz Ruby Rose en contra de Katy Perry, el internet ha revivido un video de 2012 en el que aparece la cantante “manoseando” a Justin Bieber.

De acuerdo con las imágenes compartidas, Katy Perry abrazó a Bieber, quien tenía en ese entonces alrededor de 18 años , y ella 28, y después le agarró el trasero, haciendo una cara de sorpresa y a la vez juguetona.

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El video fue tomado durante sus apariciones en el Summertime Ball de Capital FM de Londres en 2012, año en el que Justin andaba con Selena Gomez y ella estaba separándose de su entonces esposo Russell Brand.

De hecho, en el video se escucha que Katy le pide disculpas a Selena por tocar a su Justin Bieber: “Lo siento, Selena”.

En el mismo video viralizado aparece Katy besando sin pedir su autorización, supuestamente de 14 años en el momento en que fue grabado durante un concierto.

En el clip se escucha a la cantante haciéndole preguntas sobre si está estudiando, a lo que éste le responde que sí; tras la respuesta, Katy le dice que va a ser muy popular cuando regrese a clases.

Old footage of 28 year old Katy Perry SA’ing 18 year old Justin Bieber while mouthing “Sorry Selena” & forcefully kissing a 14 year old fan after bringing him on stage is resurfacing amid allegations of actress Ruby Rose accusing her of SA’ing her at a club over a decade ago 😳 pic.twitter.com/WGsyBFFp7q — Slime🐍 (@ItsKingSlime) April 15, 2026

“Esto va a ser incómodo (...) ¿Te han besado alguna vez? Cariño, puede que seas demasiado joven para entenderlo, pero cuando una mujer te besa, tienes que corresponderle”, dice Katy para después besarlo en la comisura de la boca.

Después de que el video se viralizara en redes, los internautas criticaron a la cantante señalando que había hecho mal y que se vio “repugnante” al acosar a dos menores de edad, sin importar que hayan sido hombres.

“Definitivamente estuvo en la isla de Epstein”, “Entonces, si un hombre le hiciera eso a una chica de 14 años, todo el mundo se volvería loco, pero está bien que Perry haga esto como si siempre hubiera estado jodida de tanta estupidez”, “Alerta de pedófila”, “El chico de 14 años es un poco escalofriante”, “Eso realmente da cringe, se ve espeluznante”, han dicho los usuarios.

Acusan a Katy Perry de agredir sexualmente a Ruby Rose

Las imágenes surgen en internet después de que la modelo Ruby Rose acusara a la cantante de Teenage Dream de haberla agredido sexualmente hace casi 20 años en un antro de Australia.

Según dijo en redes sociales, Katy “se apartó la ropa interior y restregó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella”, aunque no había hablado al respecto ni hecho acusaciones de forma oficial porque la cantante accedió a conseguir la visa estadounidense a cambio de su silencio.

Si bien los representantes de la celebridad negaron las acusaciones, Rose hizo las acusaciones correspondientes, por lo que las autoridades de Melbourne, Australia, iniciaron las investigaciones.

“Los detectives del Equipo de Investigación de Delitos Sexuales y Abuso Infantil de Melbourne están investigando una agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010”, detallaron las autoridades en un comunicado.