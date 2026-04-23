La actriz Gaby Spanic reapareció en redes sociales luego de haber sido criticada recientemente por mostrar sus cirugías plásticas. En un post de Instagram, la celebridad se mostró joven y rejuvenecida, ataviada con un look rojo purpúreo.

En las imágenes, la actriz de La Usurpadora aparece posando con un blazer short, diseñado con escote en V, ajuste en la cintura, así como mangas largas y solapas anchas.

Lo combinó con medias de rejilla rojas, además de botas de tacón por debajo de las rodillas, una gargantilla negra y joyería a juego, incluidos anillos rojos y pendientes circulares dorados.

La estrella presumió su belleza destacada con maquillaje que la hizo ver más joven, una base uniforme, labial rosado, así como sombras sobre los párpados.

“No es suerte, no es casualidad, es trabajo personal, es amor propio y es aprender a estar bien conmigo”, escribió la celebridad venezolana bajo la publicación. “Hoy me veía así, pero más importante aún: hoy me siento bien. Y eso se nota. Ahora te pregunto: ¿Tú crees que esto es actitud o disciplina?”, cuestionó a sus fans.

Hace unos días Gaby Spanic se convirtió en el tema de conversación de internet luego de mostrar sus procedimientos estéticos en su cuenta de Instagram, mismos que se realizó en una clínica especializada de Brasil.

Según contó, no se hizo los procedimientos por estética, sino que fue para sentirse feliz consigo misma a medida que “envejece con dignidad”. La actriz dijo en Instagram: “Una cosa es transformarse, otra es perderse. No lo hice por estética, lo hice por mí. Mi rostro no es un experimento”.

Asimismo, dijo que decidió someterse a las cirugías estéticas para cuidarse y verse bien y que no por ello iba a perder la dignidad: “Porque la verdadera belleza no es obedecer expectativas ajenas, es tener la libertad de decidir sobre tu propio cuerpo y tu propia vida. (...) hacerlo desde el amor propio, es dignidad”.

Entre los procedimientos que se hicieron destaca una rejuvenecimiento de rostro, definición de contornos y reducción de flacidez en ciertas zonas.

Hace algunos años la actriz había sido blanco de críticas por sus cambios físicos, según acusaron sus detractores, se había practicado malas cirugías plásticas para retrasar su envejecimiento, a lo que ella respondió en varias ocasiones que no había entrado a un quirófano.

Poco después ella misma reveló haberse inyectado bótox y después haberse hecho algunos “arreglitos” para corregir ciertos defectos que vio en su cuerpo tras bajar de peso.