En redes sociales circula un video del momento exacto en que Julio César, tirador de Teotihuacán, subió a la Pirámide de la Luna con su mochila, en donde escondía sus armas, para posicionarse a un costado de la plataforma desde donde inició su ataque.

De acuerdo con las imágenes difundidas, un turista grababa su visita a la zona arqueológica con una cámara 360 cuando el tirador pasa entre las personas sin levantar sospechas.

En la grabación se observa a Julio César caminando sobre la base de la pirámide hasta posicionarse en una orilla, desde donde revisa meticulosamente sus pertenencias.

El joven se agacha y saca un par de objetos, entre los que se ve un pañuelo blanco con el que se cubre una mano.

La gente a su alrededor sigue disfrutando de la vista panorámica, tomándose fotos, incluso otros turistas se sientan a lado del tirador.

Dado a que la cámara 360 permite tener una visión panorámica al momento de grabar, esta captó el comportamiento del sospechoso sin que necesariamente el turista estuviera enfocándolo.

Segundos antes del tiroteo, el turista empieza a bajar por las escaleras de la Pirámide. cuando de repente, entre el bullicio de las personas y el ruido de "jaguar", se escuchan las primeras detonaciones que causaron confusión, ya que algunas personas voltearon al cielo, buscando fuegos artificiales.

Estás muy relax grabando la zona arqueológica de Teotihuacán y no sabes que el gordito qué se te cruza en la toma va a empezar a tirotear a la gente. pic.twitter.com/tQY6ufam9r — Tiberius (@Tiberius_____) April 23, 2026

Entre gritos de desesperación y otros alertando que eran disparos, todos intentan bajar rápidamente por la escalinata mientras se escuchan más detonaciones.

Aunque logran alejarse, varias personas se resguardan entre las otras pirámides o corren por la calzada principal de Teotihuacán.

La balacera ocurrió la mañana del pasado lunes 20 de abril, dejando una canadiense fallecida y 13 personas con diversas heridas.

Elementos de Seguridad del Estado de México y de la Guardia Nacional atendieron el reporte.

Julio César, identificado por las autoridades como el responsable del ataque, fue herido durante el operativo y luego este se quitó la vida, según se reveló en la versión oficial.