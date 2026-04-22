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La Zona Arqueológica de Teotihuacán reabrió al público este miércoles 22 de abril, luego deldel lunes que dejó una turista canadiense muerta y 13 personas lesionadas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el acceso a Teotihuacán se restablece en su horario habitual de 8:00 a 17:00 horas, aunque con un protocolo de seguridad reforzado, implementado en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres niveles de gobierno.

Medidas de seguridad en Teotihuacán tras reapertura

El INAH detalló que la reapertura se realiza bajo estrictas medidas para garantizar la seguridad de los visitantes, tras el incidente ocurrido recientemente en la zona.

Entre los puntos clave:

  • Presencia reforzada de seguridad en accesos y áreas principales
  • Coordinación con fuerzas federales y estatales
  • Vigilancia constante en el sitio arqueológico
  • Acceso restringido a la Pirámide de la Luna

Acceso restringido a la Pirámide de la Luna

Como parte de estas medidas, el acceso a la Pirámide de la Luna permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, por lo que los visitantes no podrán ingresar a esta área durante su visita.

¿Qué debes saber si planeas visitar Teotihuacán?

  • Reapertura: miércoles 22 de abril
  • Horario: 8:00 a 17:00 horas
  • Seguridad: reforzada en todo el sitio
  • Restricción: Pirámide de la Luna cerrada

Las autoridades pidieron comprensión a los turistas y reiteraron que estas medidas buscan proteger a los visitantes y preservar el orden en uno de los destinos turísticos más importantes de México.

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