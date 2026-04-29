Emma Coronel reaparición en redes y volvió a causar polémica con una publicación en la que recordó su pasado ligado al narcotráfico: la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán subió una foto con la que no sólo presumió su look sino que también revivió su historia a lado del exlíder del Cártel de Sinaloa; inmediatamente, los internautas comentaron la imagen que se viralizó a los pocos minutos.

Desde que se le vinculó con uno de los capos más peligrosos y buscados del mundo, la vida de Emma Coronel causa curiosidad e interés, sobre todo, cuando comparte detalles de lo que vivió con El Chapo.

Es por eso que la última foto que compartió llamó la atención no solo por su estilo y look, sino porque muchos la interpretaron como un guiño directo a su pasado.

La imagen, publicada en su cuenta oficial de Instagram, muestra a Coronel con un atuendo cómodo, fresco y llamativo, con un strapless que combinó con unos lentes de sol y su melena castaña. Pero lo que más llamó la atención fue lo que acompañó su historia: añadió un fragmento de la canción ‘Netflix and chill’ de Chris Jedi, Anuel AA y ROA, en la que dice lo siguiente:

“Mi Emma Coronel, diabla, yo soy tu narco. Intocable como El Chapo. Soy multimillonario, salí del peor barrio. Capo narco líder de una banda de sicarios. Yo, tú y tu totito en RD, los trinitario’ (Trinitario’). La noche está pa’ fuck, Netflix and chill”.

Usuarios reaccionaron de inmediato a esta referencia: mientras algunos elogiaron su estilo, otros cuestionaron el simbolismo detrás de la imagen y la música, señalando que podría ser apología del delito. Sobre este tema la exreina de belleza no se ha pronunciado.

Emma Coronel Instagram. Foto Tomada Instagram @ emma.coronel.official

Desde que recuperó su libertad en Estados Unidos, Emma Coronel ha mantenido un perfil relativamente bajo, pero cada una de sus apariciones públicas o en redes sociales genera una ola de interés mediático.

¿Quién es Emma Coronel?

Emma Coronel Aispuro (nació el 2 de julio de 1989) es una exreina de belleza, reconocida principalmente por ser la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa. Fue detenida en 2021 en Estados Unidos por conspiración de narcotráfico y lavado de dinero; cumplió su condena y actualmente se encuentra en libertad condicional, incursionando en el modelaje y las redes sociales.