Llegan buenas noticias para los beneficiarios de las pensiones y programas de la Secretaría de Bienestar, ya que recientemente se confirmó que se depositarán hasta 24,000 pesos el jueves 30 de abril. Por ello, se hizo un llamado a estar al pendiente y revisar el saldo de la tarjeta del Banco del Bienestar. ¿Quiénes cobrarán este dinero y por qué? Aquí te contamos todos los detalles.

El anuncio del pago de hasta 24,000 pesos ha generado expectativa entre miles de personas que esperan recibir el apoyo económico, ya que pocas veces se otorga una ayuda de esta cantidad.

Fue a través de sus canales oficiales de comunicación que las autoridades confirmaron el depósito, dieron detalles y especificaron quiénes serán las personas que podrán cobrarlo a partir del 30 de abril.

¿Quiénes recibirán pago de 24,000 pesos el 30 de abril del Bienestar?

De acuerdo con la información oficial, este monto no es generalizado, sino que corresponde a un caso específico, ya que lo recibirán beneficiarios del programa Producción para el Bienestar, el cual otorga apoyos económicos directos a productoras y productores agrícolas de pequeña y mediana escala.

La Secretaría de Bienestar señala que estos apoyos se entregan de manera anual y varían en función del tipo de cultivo y el número de hectáreas con las que cuente la persona productora. Para 2026, el monto mínimo es de 7,000 pesos y el máximo alcanza los 24,000 pesos por beneficiario.

Fecha exacta del depósito

El Banco del Bienestar indicó que el depósito se realizará el 30 de abril, pero únicamente para productoras y productores de maíz, milpa y sorgo.

Posteriormente, continuará el 18 de mayo para quienes cultivan frijol, caña de azúcar, amaranto, ajonjolí, cacahuate, calabaza, cártamo, chía, colza, garbanzo, girasol, haba, lenteja, soya y trigo.

La tercera emisión de pagos será el 15 de junio para el cultivo de arroz, y el último depósito se realizará el 7 de septiembre para productores de café, cacao, miel, nopal, frijol Nayarit, cebada, arvejón, avena y otros cultivos.

Requisitos para recibir el pago