El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) ha lanzado un esquema que está generando gran interés entre beneficiarios de créditos: el programa conocido como “2x1”, con el que podrías obtener hasta un 50% de descuento en el saldo de tu deuda. ¿Cómo obtener dicho beneficio? Aquí te compartimos los requisitos para que lo solicites cuanto antes.

El programa “2x1” del INVI se perfila como una de las opciones más atractivas para reducir deudas de vivienda en la CDMX. Este beneficio forma parte de las estrategias impulsadas por el gobierno de la capital para apoyar a familias con créditos activos y facilitar los pagos.

¿Qué es el programa 2x1 del INVI?

El programa “2x1” consiste en un descuento del 50% sobre el saldo pendiente (insoluto) para que puedas liquidar tu crédito de vivienda en una sola exhibición. Pero no todas las personas pueden aplicar a este beneficio, únicamente podrán hacerlo quienes cumplan con los requerimientos establecidos en el programa.

“Este programa está dirigido a personas beneficiarias del crédito INVI y cofinanciados, quedan excluidas las carteras 51, 61, AI, AE y AM”, se lee en el portal oficial de las autoridades de la CDMX.

Toma en cuenta que se aprobó la aplicación del programa “2x1” a partir del 27 de abril de 2026 al 05 de enero 2027.

Requisitos para obtener el descuento del 50%

Se aplicará únicamente para aquellos créditos cuyo inicio de alta es igual o anterior a la fecha del 31 de diciembre de 2016 .

. Se realizará el descuento del 50% sobre el saldo insoluto sin necesidad de reestructura del adeudo vencido, para créditos que liquiden la totalidad de su crédito en una sola exhibición.

Los créditos con estatus de “suspendidos” deberán acudir a las oficinas del Instituto de Vivienda a fin de regularizar su situación y se les pueda aplicar el beneficio del programa "Dos por uno".

El descuento no aplica para seguros y gastos de operación, deberán pagarse conjuntamente con el saldo del crédito.

Para los beneficiarios que tengan el proceso de ALTA de Crédito complementario y se adhieran al programa, el descuento únicamente se aplicará sobre el crédito que se encuentre en recuperación a la fecha de pago de finiquito.

Con fundamento en el numeral 5.5.2 de las reglas de operación y políticas de administración crediticia y financiera, al finiquitar el crédito, se condonan los intereses moratorios causados.

El descuento del 50% autorizado no es acumulable con otro descuento establecido en el numeral 5.5.2 de las citadas REGLAS DE OPERACIÓN.

Para los créditos cofinanciados, como son las carteras 67, 69 y 70, el descuento del 50% solo aplica para el crédito INVI.

Identificación oficial ( INE , pasaporte o cédula profesional).

, pasaporte o cédula profesional). Credencial de pago INVI o comprobante de algún pago realizado.

¿Cómo solicitar el beneficio de 2x1 de crédito para tu casa INVI?

Hay dos formas para obtener este descuento:

Trámite presencial

-Acudir a la oficina del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE) para ser atendido por el personal de ventanilla para recibir el recibo de pago.

Trámite en Línea

-Si tu crédito es candidato a esta promoción, te aparecerá el cálculo de tu finiquito con el descuento aplicado.

-Para realizar la impresión de tu recibo de finiquito en línea, es necesario contar con la clave de crédito que se encuentra en tu credencial de pago.