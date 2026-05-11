Tras la intensa eliminatoria del América, Toluca, Tigres y Atlas, la Liga MX ya anunció los horarios oficiales para la fase de la semifinal del Torneo Clausura 2026.

Sin más preámbulo, los partidos de ida y vuelta se realizarán esta semana para definir a los equipos que se disputarán la gran final los próximos jueves 21 y domingo 24 de mayo.

El fin de semana definió los encuentros de las semifinales donde las Chivas Rayas del Guadalajara se enfrentarán una vez más contra la Máquina del Cruz Azul.

Mientras que los Universitarios, que liderearon la tabla de posiciones en las últimas semanas de la fase regular buscarán eliminar a los Tuzos del Pachuca.

¿Cómo se jugarán los partidos de IDA de la semifinal de la Liga MX?

Chivas vs Cruz Azul

Fecha: miércoles 13 de mayo

Horario: 8:00 de la noche

Sede: Estadio Banorte

Pumas vs Pachuca

Fecha: jueves 14 de mayo

Sede: Estadio Hidalgo

Horario: 7:00 de la noche

¿Cuándo son los partidos de VUELTA de la semifinal de la Liga?

Chivas vs Cruz Azul

Fecha: sábado 16 de mayo

Horario: 7:07 de la noche

Sede: Estadio Akron

Pumas vs Pachuca