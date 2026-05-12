Una alcaldesa del sur de California aceptó declararse culpable de actuar como agente ilegal del gobierno chino y renunció a su cargo municipal, informaron autoridades el lunes.

Eileen Wang, la alcaldesa de Arcadia, fue acusada en abril de un cargo por actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero en Estados Unidos. Se le acusó de cumplir instrucciones de funcionarios chinos, como compartir artículos favorables a Beijing, sin notificar previamente al gobierno estadounidense, como exige la ley.

La mujer, de 58 años, fue elegida en noviembre de 2022 para un concejo municipal de cinco integrantes, del cual se selecciona al alcalde de manera rotativa.

El administrador municipal Dominic Lazzaretto indicó en un comunicado de prensa que no ni las finanzas ni el personal de la ciudad estuvieron involucrados.

“ Queremos ser claros: esta investigación se refiere a una conducta individual, y los cargos son por una conducta que cesó después de que la señora Wang juró el cargo en diciembre de 2022” , afirmó.

Funcionarios federales señalaron que ella aceptó declararse culpable del delito grave, que conlleva una pena máxima de 10 años en una prisión federal.

Los abogados de Wang, Jason Liang y Brian Sun, dijeron en un comunicado que ella reconoce la gravedad del cargo y asume la responsabilidad por “errores personales del pasado”.

“Ella se disculpa y lamenta los errores que ha cometido en su vida personal”, dijeron en un comunicado sus abogados, Jason Liang y Brian Sun. “Su amor y devoción por la comunidad de Arcadia no han cambiado ni han flaqueado”.

Según su acuerdo de culpabilidad, Wang y un colega, Yaoning “Mike” Sun, trabajaron en nombre de funcionarios gubernamentales de la República Popular China desde finales de 2020 hasta 2022 para promover sus intereses mediante la difusión de propaganda favorable a China en Estados Unidos.

Sun cumple una condena de cuatro años tras declararse culpable del mismo cargo en octubre pasado. También figuraba en los registros de campaña como tesorero de la campaña electoral de Wang en 2022.

Wang y Sun operaban el sitio de noticias U.S. News Center, dirigido a la comunidad sinoestadounidense, y funcionarios del gobierno chino les ordenaron que publicaran contenido favorable a la República Popular China.

En un caso ocurrido en junio de 2021, un funcionario gubernamental le envió a Wang un enlace a una carta al editor publicada en Los Angeles Times, escrita por el cónsul general de la República Popular China en Los Ángeles.

El texto refutaba informes sobre la persecución, el trabajo forzado y el abuso de los uigures en la región china de Xinjiang, al afirmar: “Nunca ha habido genocidio en Xinjiang ni trabajo forzado en los campos de algodón de la región ni en ningún otro sector”.

A los pocos minutos, Wang compartió el enlace en su sitio de noticias.

Estados Unidos y otros países han declarado que las políticas de Beijing contra los uigures equivalían a genocidio y crímenes de lesa humanidad.

En ese momento, Wang estaba comprometida con Sun, indicaron sus abogados. Ella ha dicho que esa relación terminó en la primavera de 2024. Su comunicado alude a “su confianza y amor por, al parecer, la persona equivocada, que finalmente la desvió del camino”.

Wang también se comunicó con John Chen, quien igualmente se declaró culpable de ser agente del gobierno chino y fue condenado a 20 meses de prisión.

Se espera que Wang comparezca ante un tribunal federal el lunes por la tarde en el centro de Los Ángeles y se declare culpable en las próximas semanas.

Arcadia se ubica a unos 21 kilómetros (13 millas) al noreste de Los Ángeles. La ciudad, de unos 53.000 habitantes, es mayoritariamente asiática y tiene una alta concentración de residentes chinos.