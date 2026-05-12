Trabajar en el extranjero es una meta para muchas personas, y ahora existe una oportunidad concreta para quienes se dedican a la cocina. El Gobierno de México, a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE), mantiene abierta una vacante para cocineras mexicanas interesadas en laborar en un resort en España, con condiciones laborales atractivas y respaldo institucional.

Esta oferta forma parte de los programas de movilidad laboral internacional coordinados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lo que garantiza que el proceso sea legal, seguro y acompañado por autoridades mexicanas.

¿Cuánto pagan por este empleo?

Uno de los principales atractivos de la vacante es el salario. De acuerdo con la información publicada en el Portal del Empleo , el ingreso puede alcanzar aproximadamente 326 mil pesos, además de incluir prestaciones importantes.

Entre los beneficios que ofrece la empresa contratante destacan:

Alojamiento cubierto.

Alimentación incluida.

Seguridad social pública en España.

Contrato por tiempo determinado.

La jornada laboral es de tiempo completo, de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 16:00 horas, lo que permite mantener un equilibrio entre trabajo y descanso.

Requisitos para aplicar al trabajo en España

Para postularse a este empleo, es necesario cumplir con un perfil profesional específico, principalmente enfocado en el ámbito gastronómico.

Escolaridad y experiencia:

Licenciatura en Gastronomía (obligatorio, con título).

(obligatorio, con título). Experiencia mínima de 3 a 4 años como cocinera.

Conocimientos técnicos requeridos:

Cocina mediterránea.

Cocina internacional.

Cocina italiana.

Cocina en hostelería.

Preparación de snacks y menú infantil.

Control de APPCC (seguridad alimentaria).

Preparación y manejo de alimentos.

Certificado médico vigente.

Un punto relevante es que no se requiere dominio de otro idioma, lo que amplía las posibilidades para más candidatas.

Habilidades y competencias clave para el trabajo

Además de la experiencia técnica, las empresas buscan perfiles con habilidades personales que les permitan integrarse a equipos internacionales. Entre ellas:

Trabajo en equipo.

Proactividad y autonomía.

Capacidad de análisis y resolución de problemas.

Orientación a resultados.

Compromiso y calidad en el trabajo.

Adaptación al cambio.

Creatividad e innovación.

Motivación y aprendizaje constante.

También es indispensable tener disponibilidad para viajar, ya que el empleo se desarrolla en España.

Actividades principales del puesto

Las personas seleccionadas deberán desempeñar diversas tareas dentro de la cocina del resort, tales como:

Limpieza, corte y porcionado de carnes, aves y pescados.

Lavado, desinfección y preparación de frutas y vegetales.

Elaboración de platillos y snacks.

Decoración y presentación de alimentos.

Organización de ingredientes antes del servicio.

Limpieza de utensilios y áreas de trabajo.

Estas funciones forman parte del trabajo cotidiano en entornos de hostelería y turismo.

Proceso de reclutamiento para trabajar en España

El proceso de selección será ágil y completamente organizado:

Inicio del reclutamiento: 7 de mayo de 2026.

Duración: 1 semana.

Modalidad: entrevista virtual.

El Servicio Nacional del Empleo brinda acompañamiento durante todo el proceso, incluyendo orientación para gestionar permisos y documentación necesaria.

¿Cómo postularse al trabajo en España?

Las personas interesadas pueden registrarse directamente en la vacante a través del Portal del Empleo o acudir a una oficina del Servicio Nacional del Empleo para recibir asesoría personalizada.

Esta vacante forma parte del programa “Trabajo en el Extranjero”, mediante el cual México vincula a trabajadores con empleadores en países como Canadá, Estados Unidos, Alemania y España.

Este tipo de convocatorias representan una alternativa real para mejorar ingresos, adquirir experiencia internacional y desarrollar habilidades en el sector turístico y gastronómico.

Si cumples con el perfil y estás dispuesto a salir del país, esta oferta puede convertirse en una puerta de entrada a nuevas oportunidades laborales y personales en el extranjero.