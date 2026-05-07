El gobierno de la Ciudad de México anunció que implementará nuevas medidas para regular el uso de scooters, bicicletas eléctricas y otros vehículos de movilidad personal, por lo que miles de usuarios deberán prepararse para cumplir con nuevos requisitos o, de lo contrario, podrían enfrentar costosas multas. Si tienes un scooter o bici eléctrica, conoce de qué monto serán las sanciones y la fecha en la que entrarán en vigor.

Las modificaciones al Reglamento de Tránsito de las CDMX buscan ordenar la movilidad, reducir accidentes ante el aumento del uso de este tipo de transporte en calles y avenidas capitalinas, así como proteger a transeúntes y conductores.

El pasado martes 5 de mayo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó las modificaciones al Reglamento de Tránsito y al Reglamento de la Ley de Movilidad en los que se establecen los lineamientos para vehículos de baja velocidad, esto tras determinarse en agosto de 2025 las reformas que se llevarían a cabo en dicha ley.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó que los vehículos motorizados eléctricos personales (VEMEPE) que circulen en la CDMX (scooters y bicicletas eléctricas) tendrán que emplacarse.

¿Qué vehículos deberán tener placas y licencia?

Las nuevas disposiciones aplicarán principalmente para scooters y bicis eléctricas que:

Superen los 25 km/h

Tengan motores de más de 250 watts

Funcionen como vehículos motorizados personales

Estos vehículos deberán contar con:

-Placas

-Licencia tipo A1 o A2

-Casco obligatorio.

¿Cuándo entran en vigor las nuevas reglas para scooters y bicis eléctricas?

El calendario oficial contempla varias fechas clave:

1 de julio de 2026: inicia el emplacamiento obligatorio para vehículos nuevos

1 de septiembre de 2026: comienzan las multas y sanciones

20 de noviembre de 2026: fecha límite para regularizar scooters y bicis eléctricas ya existentes.

Esto significa que los usuarios tendrán algunos meses para realizar los trámites antes de que las autoridades comiencen a aplicar infracciones.

“Va a ser obligatorio contar con licencia para conducir estos vehículos eléctricos, los VEMEPEs (...) también los vehículos nuevos, a partir del 1 de julio, deberán salir con placas, de donde se vendan, para generar un espacio de tiempo, de socialización, de comunicación, de cultura; que conozcan el reglamento del 1 de julio, que ya va a salir lo nuevo con placas, podrán posteriormente, hasta inicios de septiembre, ya empezar la Secretaría de Seguridad, cuando así se requiera, aplicar el reglamento”, señaló Brugada.

Añadió: “Se van a dar dos meses de conocimiento, de construcción de cultura vial, de apropiación de lo que se debe de hacer y aunque salgan con placa, sólo hasta el 1 de septiembre, ya la Secretaría va a poder actuar, si no se cumple con lo que dice el reglamento".

¿De cuánto serán las multas?

De acuerdo con las autoridades, las multas dependerán de si se trata de un VEMEPE A (con peso menor a 35 kilos), VEMEPE B (con peso mayor a 35 kilos), pero en términos generales, las infracciones serán de 10, 15 o 20 UMAs, dependiendo de la reincidencia en la infracción.

10 UMAs: $1,175 pesos 15 UMAs: 1,762 pesos 20 UMAs: $2,350 pesos.

¿Dónde estará prohibido circular?

Las nuevas reglas también limitarán las zonas por donde podrán transitar estos vehículos; estará prohibido circular en:

-Banquetas

-Ciclovías

-Carriles confinados al transporte público

-Carriles centrales de vías de acceso controlado.

-Por vías cuya velocidad máxima supere los 50 kilómetros por hora.

El objetivo es evitar accidentes con peatones, ciclistas y autos.

También estará prohibido que los menores de edad conduzcan scooters y bicis eléctricas; de igual forma, no se podrá manejar estos vehículos tras la ingesta de alcohol.

¿Quiénes quedan exentos del emplacamiento?

Los vehículos tipo bicicleta, motoneta, bicicleta con un pequeño motor asistido, pero que no rebasen los 25 kilómetros por hora, ni tengan un peso mayor a 35 kilogramos. Estos vehículos tendrán que llevar un holograma y la secretaría establecerá las condiciones para que puedan portarlo y eso les dará derecho a estar en las vías confinadas y las ciclovías, para mayor seguridad.