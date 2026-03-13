¿Quieres manejar en Estados Unidos con tu licencia mexicana, pero te preguntas si es válida? La respuesta es sí. Una licencia mexicana vigente es aceptada para conducir en gran parte de Estados Unidos cuando viajas como visitante temporal, pero los requisitos varían por estado y cambian en cuanto te estableces como residente o cuando conduces vehículos comerciales.

Te explicamos cuándo puedes manejar sólo con tu licencia de México, cuándo conviene llevar un Permiso Internacional de Conducir (IDP) y qué pasa si te mudas.

Visitante con licencia extranjera

Lo primero que debes saber es que, en Estados Unidos, la regulación de licencias la determinan los estados. Muchos permiten que las personas no residentes conduzcan con una licencia extranjera válida por cierto tiempo, siempre que sigan sus normas locales. Por ejemplo, Nueva York establece explícitamente que puedes manejar con una licencia válida de otro país sin necesidad de tramitar licencia local mientras no seas residente.

Por eso puedes rentar un carro en Estados Unidos y manejar con tu licencia mexicana. Es válida porque tu visita es temporal.

¿Cuándo necesito un Permiso Internacional de Conducir (IDP)?

El IDP no sustituye tu licencia mexicana; sirve como traducción estandarizada. Varios estados lo recomiendan o lo exigen si tu licencia no está en inglés.

Massachusetts: si tu licencia no está en inglés, debes llevar IDP, la traducción al inglés del RMV o una traducción alternativa aceptable con foto.

Wisconsin: aconseja que visitantes con licencia extranjera porten un IDP o una traducción en inglés.

¿Qué pasa si me convierto en residente del estado?

Cuando dejas de ser visitante y te vuelves residente, casi todos los estados exigen que tramites tu licencia estatal en un plazo que suele ir de 30 a 60 días:

Nueva York: si te consideras residente, debes obtener una licencia de NY en 30 días; la condición de residencia se presume tras 90 días viviendo allí con intención de permanencia.

Florida: debes sacar licencia de Florida dentro de 30 días de convertirte en residente.

Georgia: si estableces residencia en Georgia, debes obtener licencia local en 30 días; como visitante puedes manejar con licencia extranjera válida para turismo o negocios.

Los requisitos que debes cumplir, según el estado que visitas

Nueva York: Acepta conducir con licencia extranjera válida si no eres residente.

Florida: Visitantes pueden manejar con su licencia válida del país de residencia; si rentas auto, verifica requisitos de la arrendadora.

Georgia: Los no ciudadanos pueden conducir con licencia extranjera por turismo/negocios; un oficial puede solicitar pasaporte/visa para verificarla.

Massachusetts: Puedes conducir con licencia extranjera válida cumpliendo requisitos; si no está en inglés, debes portar IDP o traducción aceptada por el RMV.

¿Rentas un auto con licencia mexicana?

Las agencias de renta suelen aceptar licencias extranjeras vigentes.