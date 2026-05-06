Nuevos detalles sobre Carolina Flores y su feminicidio siguen saliendo a la luz desde que se reportó el arresto de su presunta feminicida, Erika ‘N’, en Caracas, Venezuela, luego de haberla matado con seis balazos el pasado 15 de abril en su departamento de Polanco.

Según nuevas revelaciones hechas por sus tíos, identificados como Cinthia y Javier Flores, Carolina Flores pudo haber sido asesinada por una indemnización millonaria que se le entregó tras la muerte de su padre. ¿Qué dijeron? A continuación te contamos lo que dijeron.

En una entrevista con Fabián Pasos, del canal de YouTube Mafian TV, los tíos de la ex reina de belleza sugirieron que el móvil del crimen pudo haber sido los supuestos casi 2 millones de dólares que se le entregaron como indemnización cuando su padre murió “por un accidente” en 2022.

Según afirman, el crimen pudo haber sido orquestado por su suegra Erika ‘N’ y su esposo, Alejandro Sánchez Herrera, con quien compartía un bebé de 8 meses, para quedarse con dicho dinero.

La familia señaló que Erika ‘N’ tenía conocimiento del dinero debido a que estuvo presente en la firma de unos documentos ligados a la demanda por la muerte de su padre y a la indemnización millonaria que se le dio: “Estuvo con ella cuando ella fue a firmar los papeles”, dijo Cinthia Flores.

“Hay una frase en inglés, ‘follow the money’, ‘sigue el dinero’, y con eso vas a saber quién es el culpable en este caso, y pues obviamente para mí esto es plan con maña de ambas partes, de Alejandro y de su mamá para quedarse con eso”, señaló Javier Flores en la entrevista.

Y agregó que Carolina ha sido tachada de “mantenida” e interesada, pero en realidad era ella la que tenía dinero y no pedía nada a nadie, ni a su pareja ni a la familia de éste: “A nosotros nos duele mucho lo que vemos en redes sociales, que era una mantenida, que era una floja… Perdóname, Caro no tenía necesidad y eso es lo que queremos que el público sepa (...)”.

De acuerdo con sus afirmaciones, Alejandro Sánchez se convirtió en cómplice de su madre por el dinero y fue por ello que “no reaccionó” al feminicidio de la exreina de belleza: “Ese es el problema, reaccionó como que se había quebrado un plato a la mamá. Esa no es la reacción de alguien que te ama, no es una reacción de alguien normal (...) Muy planeado fue eso, y pues ya nosotros sabemos por qué”.

Cabe recordar que la sospechosa asesinó a la exreina con seis balazos tras llegar de Ensenada. Tras perpetuar el asesinato, Alejando la dejó escapar y la denunció un día después, dándole tiempo para huir a Venezuela.

Datos revelados por la madre de la víctima, Reyna Gómez, detallan que su yerno le avisó de la muerte de Carolina un día después, mientras estaba haciendo la denuncia del crimen. Para este momento, según los reportes, la sospechosa ya había huido y se mantenía oculta.

Asimismo, detalló que su hija y la sospechosa tenían una mala relación, hecho que llevó a Carolina y a su pareja a mudarse a la Ciudad de México para alejarse de ella; sin embargo, la mujer llegó a su nueva casa para perpetuar el asesinato.

Según contó, los problemas entre ambas empeoraron cuando Flores iba a tener a su bebé: “Ellos vivían aquí en Ensenada antes y vivían con la suegra, y sí, me comentaba cada que tenía algún tipo de malentendido, me lo platicaba porque éramos muy, muy amigas (...) Todo empezó a agravarse cuando ella iba a tener a su bebé, porque ella dejó a un bebé de ocho meses”, contó Reyna Gómez en el programa ¡Siéntese quien pueda!