Masaryk es una de las avenidas de la Ciudad de México que concentra una gran cantidad de tiendas de marcas de lujo convirtiendo a la colonia Polanco en una de las más visitadas por gente con alto de poder adquisitivo. Afuera de una de estas tiendas, un usuario señaló un acto de presunta discriminación entre mexicanos, en plena lluvia.

En redes se viralizó el momento en que un hombre denunció a un par de guardias de seguridad de la tienda Cartier que habrían rechazado que una familia mexicana se resguardara del agua mientras que permitieron que un par de extranjeros sí lo hicieran.

En el video se muestra que los dos uniformados están sobre la banqueta, en las inmediaciones de la tienda de lujo, en donde hay un stand con una sombrilla grande y bajo la con la cual dos personas extranjeras se cubren de la lluvia.

Uno de los vigilante cuenta con otro paraguas, pero sin abrir.

El hombre que graba a los guardias los confronta por su actitud, reclamo que visiblemente incomodó a los empleados.

"Hay que acceder como son los mexicanos de mier**. Ahí están cubriéndose los extranjeros ¿y los mexicanos no?... Para que vean que aquí se encuentran la clase corriente, estamos jo**dos", recriminó el sujeto.

En respuesta, los uniformados hacían gestos y arremetieron con frases irónicas: "Graba el arma también, mira, estoy armado".

Este reporte ciudadano provocó diversas reacciones en redes desde quienes reconocieron que este tipo de acciones suelen ocurrir con frecuencia en México.

"Qué horror lo del arma . No se hace si no se usa, no se muestra, eso es amenaza", dijeron.

" Yo solo veo en el vídeo: - Discriminación - Xenofobia - Intimidación ", mencionaron en TikTok.

Mientras que otros se pusieron a favor de los guardias de Cartier: "Ellos sólo reciben órdenes, no fueron amables, pero es su trabajo".

"Tampoco se trata de ir por la vida peleándose por todo. ¿O sea, te querías meter a su sombrilla? Eso podría que nacer de ellos, el ofrecértela, pero probablemente sus instrucciones son de 'solo a los clientes '", se lee entre los comentarios.

¿Dónde denunciar casos de discriminación en CDMX?

En caso de ser víctima de discriminación en la Ciudad de México puedes levantar tu denuncia en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)