Cada 5 de mayo se realizan festejos dentro y fuera de México, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, existe una confusión frecuente: esta fecha no conmemora la Independencia de México, la cual se celebra el 16 de septiembre, sino que recuerda un episodio clave del siglo XIX: la Batalla de Puebla de 1862, cuando el ejército mexicano derrotó a las fuerzas francesas.

Te explicamos qué ocurrió, por qué fue importante y por qué sigue siendo una fecha simbólica para México.

¿Qué se celebra el 5 de mayo?

El 5 de mayo se recuerda la victoria del ejército mexicano sobre el francés durante la Batalla de Puebla, un enfrentamiento que tuvo lugar en 1862 y que representó un golpe inesperado para una de las potencias militares más importantes de la época.

Aunque no significó el final del conflicto con Francia, la victoria se convirtió en un símbolo de resistencia, valentía y defensa de la soberanía nacional.

¿Cuándo y dónde ocurrió la Batalla de Puebla?

La batalla se libró el 5 de mayo de 1862 en los Fuertes de Loreto y Guadalupe, ubicados en la ciudad de Puebla. Estos puntos estratégicos fueron clave para que las tropas mexicanas pudieran resistir los embates del ejército invasor.

¿Cuál fue el origen del conflicto?

Tras la Guerra de Reforma (1857-1861), México enfrentaba una grave crisis económica que lo llevó a suspender temporalmente el pago de deudas internacionales con países como Inglaterra, España y Francia.

Mientras Inglaterra y España aceptaron renegociar, Francia decidió intervenir militarmente. La invasión comenzó el 27 de abril de 1862 en Acutzingo, Veracruz, y avanzó rumbo a Puebla con la intención final de llegar a la Ciudad de México.

Ante el avance francés, el general Ignacio Zaragoza, comandante del Ejército de Oriente, decidió concentrar sus fuerzas en Puebla y preparar la defensa de la ciudad.

¿Cómo se ganó la Batalla de Puebla?

La mañana del 5 de mayo, las tropas francesas atacaron repetidamente los fuertes de Loreto y Guadalupe. A pesar de estar superados en número y armamento, los soldados mexicanos lograron contener y repeler los ataques en varias ocasiones.

La victoria fue possible gracias a la estrategia militar, el conocimiento del terreno y la determinación de las tropas mexicanas, cualidades que hoy se reconocen como ejemplos de arrojo, patriotismo y disciplina.

¿Cuántos soldados participaron?

De acuerdo con datos oficiales, Francia contaba con cerca de 7,000 soldados, mientras que el ejército mexicano, bajo el mando de Zaragoza, tenía alrededor de 2,000 hombres. Esta desventaja numérica hace que el triunfo mexicano sea considerado aún más significativo.

¿Por qué no fue una victoria definitiva?

Aunque México ganó la Batalla de Puebla, el conflicto no terminó ahí. Francia se reorganizó y, con el apoyo de sectores conservadores mexicanos, impulsó la instauración de una monarquía.

En junio de 1864, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota llegaron a México para asumir el trono del Segundo Imperio Mexicano, prolongando la intervención francesa durante varios años más.

¿Quién fue Ignacio Zaragoza?

Ignacio Zaragoza nació el 24 de marzo de 1829 en Bahía del Espíritu Santo, un territorio que hoy corresponde a Goliad, Texas. Ingresó a la Guardia Nacional en 1846 y participó en la guerra entre México y Estados Unidos.

De ideología liberal y federalista, combatió a los conservadores durante la Guerra de Reforma y fue ascendido a General de Brigada en 1861. Lideró al ejército mexicano en la Batalla de Puebla, pero falleció pocos meses después, el 8 de septiembre de 1862, a causa de tifus.

¿Por qué se sigue celebrando el 5 de mayo?

El 5 de mayo se conmemora porque representa una victoria histórica frente a la adversidad y un momento en el que México demostró que podía defender su soberanía frente a una potencia extranjera. Más que un triunfo militar, es un símbolo de identidad nacional y orgullo histórico que sigue vigente más de 160 años después.