Tras las vacaciones de Semana Santa y los descansos que los alumnos de educación básica en México disfrutaron por el Día de las Infancias, el viernes 30 de abril, y por la Conmemoración del Día del Trabajo del 1 de mayo, habrá un día más de suspensión de clases.

De acuerdo con lo marcado por el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026, el martes 5 de mayo se suspenderán las clases a nivel nacional para alumnos de preescolar, primaria y secundaria debido a la conmemoración de la Batalla de Puebla.

Previo a este día, el calendario oficial señala que el lunes 4 de mayo será “reflexivo”, que quiere decir que las instituciones educativas promueven la reflexión, como la palabra lo dice, de fechas significativas en el país, pero también están consideradas para la suspensión de actividades. En este sentido, tampoco habrá clases el lunes 4.

¿El 5 de mayo es de descanso obligatorio? ¿Lo pagan extra?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el martes 5 de mayo de 2026 no está considerado como un día de descanso obligatorio en México ni como feriado, por lo que se deberá laborar con normalidad y sin pago doble o triple.

La Ley Federal del Trabajo define a los días festivos, o días feriados, como aquellos que no son laborables y se consideran de descanso obligatorio. En caso de que se requiera trabajar en uno de estos días, el patrón y sus empleados deben acordar el número de personas que prestarán sus servicios y deberán dar un pago superior.

En este sentido, lo anterior significa que, la fuerza laboral mexicana llevará a cabo sus actividades con total normalidad.

¿Cuándo será el próximo puente vacacional tras este megapuente de mayo, según la SEP?

Según el calendario SEP 2026, así quedarán los siguientes puentes vacacionales que faltan para mayo.

Viernes 15 de mayo por el Día del Maestro también se suspenderán las actividades docentes.

Por su parte, el siguiente puente vacacional de mayo llegará el viernes 29 de mayo por la sesión del Consejo Técnico Escolar correspondiente al mes.

Estos días de descanso serán meramente para los alumnos de educación básica y no para los empleados mexicanos debido a que las fechas no son consideradas en la LFT.