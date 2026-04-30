Tras semanas de especulaciones, Galilea Montijo habló sobre la polémica que se generó en redes por el retoque que se hizo en la cara y, pese a las críticas, defendió a su doctora por el procedimiento estético.

"Me siento orgullosa de ella, más allá de lo que anden diciendo que si traigo los ojos bizcos ", dijo la conductora de 52 años en entrevista con medios durante la inauguración de una clínica en la Ciudad de México.

Acompañada por la doctora Marimar Guerra, Galilea justificó el cambio facial que mostró hace casi dos meses, con el cual las redes la llamaron "la segunda Ninel Conde" por presuntamente "excederse en los retoques" faciales.

Aseguró que debido al horario matutino que tiene el programa Hoy que conduce a lado de Andrea Legarreta y el "Negro" Araiza, no pudo tomarse el tiempo de reposo que indican los médicos.

"Lo que realmente tienes que hacer es reposar y (esperar) a que el cuerpo reaccione al tratamiento y que baje la inflamación. Yo por cuestiones de estar de lunes a viernes no puedo tener esa clase de desinflamación y descanso", lamentó la actriz.

Cabe recordar que en un inicio Montijo apareció de un fin de semana a otro con algunos "detalles" en la cara, provocando que su público destacará sus labios hinchados y ojos inflamados.

Con el paso del tiempo, mencionaron en redes que toda su cara se veía distinta e incluso notaron que cuando salía a cuadro tenía un peinado que le ocultaba las orejas y parte de las mejillas, provocando muchas más especulaciones.

En medio de las críticas, durante la transmisión de uno de los programas la Galilea aclaró que no se había sometido a ninguna cirugía, sino que sólo le había realizado un levantamiento de ceja.

Cuando la polémica parecía calmarse, hace un par de semanas, la conductora subió una historia en Instagram dónde sus seguidores notaron que tenía un ojo saltón y que esa parte del rostro aparentemente no tenía movimiento, además, destacaron que les parecía que arrastraba la lengua al hablar. Prendiendo las alertas sobre su salud.

En medio de ello, a mediados de marzo, la periodista Angélica Palacios reveló que presuntamente la actriz estaría arrepentida y enojada con los resultados del procedimiento estético.

🚨💘 ¡GALILEA HABLA SIN FILTRO!

Galilea Montijo reveló que le encantaría retirarse del medio a buen tiempo para disfrutar la vida, el amor y la tranquilidad 😱✨

También dejó claro que no le afectan los comentarios en redes donde la llaman “sugar” o critican su relación por la… pic.twitter.com/iPBPICLWWG — @TVNotasmx (@TVNotasmx) April 30, 2026

Sin embargo, durante la entrevista con medios de este miércoles, Galilea Montijo dijo sentirse muy contenta con los cambios que le había realizado la doctora Marimar Guerra.

"Me he puesto en manos de la doctora, he sido muy feliz. Me ha hecho cosas muy naturales, cero invasivas", precisó.

Desde inicio de marzo pasado, la conductora de Hoy se ha enfrentado a una lluvia de críticas y en ocasiones burlas por los cambios que se hizo en el rostro, sin embargo, ha intentado responder con su singular humor ya sea durante la transmisión del programa de televisión o incluso en sus redes.