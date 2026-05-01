Un reporte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierte sobre la posible llegada de un “super El Niño” entre 2026 y 2027, un fenómeno climático que podría detonar eventos extremos como sequías, lluvias intensas, huracanes más potentes y un aumento adicional de la temperatura global.

De acuerdo con el análisis del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM, encabezado por el especialista Francisco Estrada Porrúa, los modelos internacionales coinciden en que el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) podría alcanzar niveles históricos similares o incluso superiores a los registrados en 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

Actualmente, el sistema climático se encuentra en fase neutra tras el fin de La Niña, pero se prevé que evolucione hacia condiciones de El Niño en los próximos meses, con un posible pico entre septiembre y octubre de 2026 . Aunque existe incertidumbre por la llamada “barrera de predictibilidad de la primavera”, el escenario más probable apunta a un evento de intensidad moderada a alta, con riesgo de escalar a proporciones históricas.

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El reporte subraya que este fenómeno ocurriría en un contexto de calentamiento global cercano a 1.5 °C respecto a niveles preindustriales, lo que podría amplificar sus efectos. Incluso, se estima que para 2027 podría haber un incremento adicional temporal de hasta +0.3 °C en la temperatura global, acercando al planeta a niveles críticos de hasta 1.8 °C.

Impactos previstos: más extremos y en zonas inesperadas

El estudio de la UNAM advierte que el cambio climático ya ha modificado el comportamiento del ENOS, alterando las llamadas “teleconexiones”, es decir, los patrones de dónde y cómo impactan los fenómenos extremos.

Esto implica:

Lluvias más intensas en algunas regiones donde antes no eran comunes

en algunas regiones donde antes no eran comunes Sequías más severas en zonas tradicionalmente afectadas

en zonas tradicionalmente afectadas Mayor actividad de huracanes en el Pacífico, con riesgo de intensificación rápida

en el Pacífico, con riesgo de intensificación rápida Eventos extremos en lugares y momentos inesperados

En México, el impacto podría ser particularmente relevante en la costa del Pacífico, donde se prevé mayor frecuencia e intensidad de huracanes, así como posibles lluvias extremas en el centro-norte del país durante el verano.

Riesgos económicos y ambientales

El reporte advierte que un fenómeno de esta magnitud podría generar pérdidas millonarias, especialmente en sectores como la agricultura y el manejo del agua. Estudios previos estiman que las sequías en México pueden costar alrededor de 27 mil millones de dólares.

Además, el aumento de temperatura y humedad en la atmósfera podría intensificar fenómenos como:

Inundaciones severas

Incendios forestales tras lluvias intensas

Crisis hídricas más complejas

Un clima que ya cambió

El especialista enfatiza que el clima actual ya no responde a patrones históricos, por lo que los modelos tradicionales de predicción podrían quedarse cortos. Esto obliga a replantear estrategias de prevención y adaptación ante un escenario cada vez más incierto.