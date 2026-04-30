La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) invitó a los habitantes de todo el país y a turistas a participar en el Primer Simulacro Nacional 2026, el cual se realizará a casi un mes de la inauguración de la Copa Mundial en la Ciudad de México.

Como parte del plan para "fortalecer las capacidades de reacciones" tanto de los servicios de emergencia de todos los niveles de gobierno y de la ciudadanía ante un desastre natural, las autoridades llamaron a la población a registrar su vivienda, centros de trabajo, planteles educativos o espacios recreativos en la plataforma digital habilitada para coadyubar a la actualización de los planes de protección civil.

¿Cuándo es el próximo simulacro en México?

El próximo simulacro se realizará un día después de que los estudiantes de educación básica retomen sus actividades tras el descanso oficial por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

Fecha: miércoles 6 de mayo 2026

Hora: 11:00 de la mañana

¿Sonará la alerta sísmica?

Como parte del protocolo que implementan las autoridades federales sí sonará la alerta sísmica.

En el caso de la Ciudad de México y zona conurbada se prevé que se activen las alertas colocadas en postes de la calle.

Además, como se ha implementado en el último año, también se espera que se emita la alerta presidencial hacia los celulares.

¿Cómo registrarse a la convocatoria de Protección Civil?

Tendrás hasta las 23:59 horas del martes 5 de mayo para inscribir tu inmueble al registro de Protección Civil en el marco del simulacro de sismo de magnitud 8.2.

Estos son los pasos a seguir:

Ingresa al portal preparados.gob.mx

Da click en la ventana emergente que te invita a inscribirte

Al llegar a la página de registro elije la entidad federativa de tu interés

Escribe tu correo electrónico

En el formulario que te aparece tendrás que agregar entre otros datos: tipo de inmueble , número de personas que participarán y que las que habitan de manera fija el sitio, el encargado y la hipótesis en este caso "Fenómenos geológicos" "sismos"

, número de personas que participarán y que las que habitan de manera fija el sitio, el encargado y la Luego te mandarán información al correo para dar seguimiento a tu participación

"Debido a la diversidad geográfica de México, cada unidad estatal de protección civil desarrollará su propia hipótesis en función de los riesgos específicos de su ubicación. Aquellas zonas no expuestas a fenómenos sísmicos podrán proponer el escenario que mejor se ajuste a su esquema local de riesgos", preciso la CNPC.

Cabe destacar que las autoridades informaron que se enviará una constancia de participación a todos los inscritos en la plataforma.