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La presunta responsable del feminicidio de la exreina de belleza, Carolina Flores, fue detenida en Venezuela tras permanecer prófuga por dos semanas. La captura de Erika ‘N’, suegra de la víctima, marca un giro clave en uno de los casos criminales más mediáticos en los últimos días en la Ciudad de México.
Según ha trascendido, la sospechosa fue localizada en Caracas, Venezuela y por ahora permanece bajo custodia mientras se lleva a cabo su extradición.
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La Fiscalía de la Ciudad de México informó que se está trabajando en colaboración con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela tras el arresto de la sospechosa de feminicidio de Carolina Flores.
La Fiscalía detalló que la investigación permitió “establecer su probable participación” de la sospechosa en el asesinato de la modelo. Además, apuntó que, tras la denuncia en su contra correspondiente, se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.
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Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) gestionó una notificación roja de Interpol para su búsqueda internacional.
La sospechosa huyó tras haber asesinado a su nuera “por haberla hecho enojar” durante su reciente visita a la Ciudad de México. De acuerdo con las imágenes difundidas del momento del crimen, Erika ‘N’ acababa de llegar a la CDMX desde Ensenada.
Poco antes de matar a la exreina de belleza con seis balazos en el interior de su departamento de Polanco, la mujer y la víctima hablaban de dicho viaje y el trayecto en auto.
El crimen ocurrió el pasado 15 de abril de 2026, pero el esposo de Carolina e hijo de la sospechosa, hizo la denuncia un día después, lo que permitió que Erika ‘N’ pudiera huir en taxi.
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Según reveló el periodista Carlos Jiménez, C4 Jiménez, acerca de la denuncia hecha por el esposo de Flores, la familia se encontraba en el departamento familiar cuando escuchó un ruido fuerte y después se dio cuenta que su madre había matado a su esposa.
“Escuché un sonido muy fuerte, como de un cuete”, supuestamente contó el esposo. “Minutos antes del crimen, su mamá le pidió que las dejara solas para platicar. Contó que por eso se quedó con su bebé hasta que escuchó un sonido muy fuerte”, contó el periodista.
Con la revelación de los videos del momento en que Erika ‘N’ mató a su nuera, se supo que la sospechosa había actuado porque la había “hecho enojar”, poco después de esto dejó el arma de fuego en la cocina, tomó sus maletas y abandonó el lugar un taxi.
“¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste, mamá?”, se escucha en la grabación por parte del esposo de Carolina. Como respuesta, la presunta responsable le contesta que la atacó porque la hizo enojar: “Nada, me hizo enojar (...) Tú eres mío y ella te robó”, dice al salir de la habitación.
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