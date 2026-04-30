¿Te interesa trabajar en Canadá sin contar con estudios avanzados ni dominio del inglés? Esta puede ser una oportunidad real y legal. El gobierno de México, a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE), mantiene acuerdos de colaboración con otros países para enviar trabajadores mexicanos al extranjero, y publica las vacantes disponibles en el Portal del Empleo.

Una de las más recientes está dirigida a personas interesadas en laborar en el sector agrícola en Canadá, con sueldos que pueden rondar los 36 mil pesos, jornada de tiempo completo y prestaciones incluidas.

El Servicio Nacional del Empleo forma parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lo que garantiza que las ofertas sean formales y cuenten con respaldo institucional.

Además de difundir las vacantes, esta dependencia brinda orientación y acompañamiento a los candidatos seleccionados para la gestión de los permisos necesarios. En esta ocasión, una empresa canadiense busca mexicanos para desempeñarse como trabajadores agrícolas, participando en actividades de cuidado, mantenimiento, diseño y cosecha de hortalizas dentro de una granja.

¿En qué consiste el trabajo?

Las personas contratadas se encargarán de diversas tareas relacionadas con la producción agrícola. El empleo es de tiempo completo, con horario de lunes a viernes, de 07:00 a 18:00 horas, y requiere disponibilidad para viajar y residir temporalmente en Canadá.

Funciones principales en el trabajo en Canadá

Clasificar, pesar y empacar hortalizas.

Cargar, descargar y trasladar cajas de productos agrícolas.

Sembrar, fertilizar, ralear y cosechar cultivos.

Preparar e irrigar el suelo.

Realizar limpieza general en áreas de cultivo, producción y empaque.

Requisitos para postularse

La vacante está pensada para personas con experiencia práctica en el campo y no exige hablar inglés, lo que la vuelve especialmente atractiva para muchos trabajadores mexicanos.

Escolaridad y experiencia

Nivel académico: Primaria.

Experiencia laboral: De 1 a 2 años como trabajador agrícola.

Conocimientos requeridos

Cosecha de hortalizas.

Selección y clasificación de productos.

Control de calidad de productos agrícolas.

Idiomas

No se requiere ningún idioma adicional.

Habilidades y competencias

Trabajo en equipo.

Compromiso y calidad en el trabajo.

Comunicación.

Autonomía.

Aprendizaje constante.

Tolerancia a la presión.

Adaptación al cambio.

Enfoque en mejora continua.

¿Qué ofrece la empresa?

Además del salario, la empresa canadiense ofrece un paquete de prestaciones que busca asegurar el bienestar de los trabajadores durante su estancia.

Seguridad social pública.

Transporte.

Seguro de atención dental.

Seguro de gastos médicos mayores.

Contrato por tiempo determinado.

Proceso de reclutamiento

El proceso de selección es breve y está claramente definido.

Inicio del reclutamiento: 28 de abril de 2026.

Duración del proceso: Aproximadamente 2 semanas.

Fecha límite para postularse: 8 de mayo.

Entrevistas a los candidatos registrados

Las personas interesadas deben registrarse en el enlace indicado en la vacante o acudir directamente a alguna oficina del Servicio Nacional del Empleo para recibir orientación y completar su postulación.

Trabajo en el extranjero: más opciones para mexicanos

Este tipo de vacantes forman parte del programa Trabajo en el Extranjero del Servicio Nacional del Empleo, mediante el cual el gobierno mexicano puede vincular a ciudadanos elegibles con empleadores en países como Canadá, Estados Unidos y Alemania. Cuando existen oportunidades disponibles, se publican de manera oficial en el sitio: https://www.empleo.gob.mx/trabaja-en-el-extranjero.

Si cumples con el perfil y estás dispuesto a trabajar fuera del país, esta puede ser una puerta de entrada legal y segura para mejorar tus ingresos.