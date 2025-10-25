¿Estás buscando una oportunidad laboral en el extranjero? El Servicio Nacional del Empleo (SNE), del Gobierno de México, ha anunciado una nueva vacante para trabajar en Canadá como encargado de sanitización, con un sueldo mensual de $20,800 pesos.

Esta oferta forma parte del programa Trabajo en el Extranjero, que facilita el acceso de ciudadanos mexicanos a empleos en países como Canadá, Estados Unidos y Alemania. Uno de los principales beneficios es que el SNE apoya en el trámite del permiso de trabajo, lo que simplifica el proceso para quienes desean vivir una experiencia laboral internacional.

¿Qué implica el puesto en Canadá?

La vacante es para laborar en una empresa canadiense dedicada al procesamiento de pescados y mariscos. El encargado de sanitización deberá aplicar las normas y protocolos de higiene y seguridad establecidos por la empresa, asegurando que todas las áreas cumplan con los estándares requeridos. Entre sus funciones están:

Limpiar y desinfectar baños, áreas comunes y equipos.

Supervisar tareas de mantenimiento y limpieza.

Controlar y reponer insumos de sanitización.

Participar en capacitaciones sobre higiene y saneamiento.

Organizar mercancía y asegurar distribución uniforme del peso.

Empaquetar y almacenar productos terminados.

Requisitos para postularse al puesto en Canadá

Para aplicar, se requiere escolaridad de nivel primaria y experiencia de 6 meses a 1 año en labores de sanitización. No se exige conocimiento de idiomas, pero sí habilidades como liderazgo, proactividad, trabajo en equipo, autonomía, tolerancia a la presión y orientación a resultados.

El horario laboral es de lunes a viernes, de 18:00 a 03:00 horas, y es indispensable contar con disponibilidad para viajar.

Beneficios que ofrece la empresa en Canadá

La empresa canadiense ofrece:

Seguridad social pública

Transporte

Contrato por tiempo determinado

El proceso de reclutamiento incluye una entrevista virtual, con inicio el 17 de octubre de 2025 y duración de tres semanas.

¿Cómo aplicar a la vacante en Canadá?

Las personas interesadas deben registrarse en el portal oficial del Servicio Nacional del Empleo (clic aquí) o acudir directamente a una de sus oficinas. La fecha límite para postularse es el 31 de octubre de 2025.

Para consultar esta y otras vacantes disponibles en el extranjero, visita el sitio oficial: https://www.empleo.gob.mx/trabaja-en-el-extranjero.