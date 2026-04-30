A pesar de los recientes escándalos que involucraron a Christian Nodal con seis presuntas infidelidades, además de la modelo parecida a Cazzu que actuó en el video Un Vals y la suspensión de su boda, el cantante se dejó ver por primera vez con Ángela Aguilar de forma pública desmintiendo los rumores de crisis matrimonial.

La pareja más polémica del regional mexicano fue captada llegando en su avión privado a Hermosillo, Sonora, donde Nodal tenía agendada una participación en el Palenque Expongan 2026. Esta aparición sería la primera desde que viajaron a República Dominicana, antes de que explotaran la serie de escándalos.

Según videos y fotografías que circulan en redes sociales, Nodal y Ángela llegaron al aeropuerto de Hermosillo donde fueron recibidos por el personal, incluso una empleada se acercó a la hija de Pepe Aguilar para tomarse una selfie.

Asimismo, circulan videos en los que ambos se aprecian juntos, aunque con actitudes que han generado comentarios en redes sociales, en los que los usuarios dicen que Nodal se ve triste, cansado e “indiferente” a su esposa, mientras Aguilar se ve más animada y “obligando a Nodal” a mostrarle cariño por “contrato”.

“Juntos porque ya no les queda de otra, amarre tiene ese hombre”, “Ahí va feliz la cacho contenta, el egocentrismo y narcisismo llegando de la mano”, “Pura apariencia y contratos”, “Felices no se ven”, “Así de caídas están las ventas”, “Es obvio que Ángela todo le va a perdonar a Nodal para que no la deje”, “Más actuado que la rosa de Guadalupe”, son algunos comentarios que circulan en las redes.

La pareja había intentado desmentir los rumores sobre separación a través de su amigo Kunno, quien compartió en redes sociales fotos y videos de ambos abrazados y cariñosos, incluso tomas de ellos dentro de su casa.

Los usuarios interpretaron estas publicaciones como un intento de limpiar su imagen y acallar las críticas y burlas, aunque parece ser que no funcionó con todos los internautas, ya que aseguraron que las imágenes eran antiguas y que los videos estaban manipulados, incluso dijeron que el hombre que aparece en un video con Ángela no es Nodal, sino un doble.

Cabe mencionar que Christian estuvo en la feria de San Marcos en Aguascalientes sin la compañía de su esposa; en su presentación interpretó por primera vez la canción Un Vals.

La ausencia de la cantante de Dime cómo quieres escaló los rumores de crisis matrimonial luego de que se afirmaran que ya vivían separados y que la suspensión de su boda terminaría en una cancelación.

Hasta el momento ninguno de los dos intérpretes han hablado al respecto de todas las polémicas que rodean su vida personal y profesional.