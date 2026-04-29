La República Mexicana enfrenta una jornada de condiciones climáticas críticas este 29 de abril. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado que la ola de calor se mantendrá con un ambiente de caluroso a extremadamente caluroso en gran parte del país.

Pronóstico para la CDMX y el Valle de México: Calor y ráfagas de viento

Para la Ciudad de México se esperan temperaturas máximas de entre 30 a 35 grados Celsius, lo que representa un ambiente significativamente caluroso para la capital.

Por su parte, el suroeste del Estado de México registrará valores más altos, alcanzando los 35 a 40 grados Celsius.

Es importante destacar que el Valle de México no solo enfrentará calor; se prevén lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en el Estado de México y rachas de viento de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras tanto en la CDMX como en territorio mexiquense.

Estas rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Estados con temperaturas superiores a 45°C: El mapa del calor extremo

La intensidad del calor alcanzará niveles peligrosos en el norte y sur del país. Los estados que registrarán más de 45 grados Celsius son:

Sur de Sonora

Suroeste de Chihuahua

Noroeste de Durango

Norte y centro de Sinaloa

Noroeste de Guerrero

Asimismo, se esperan entre 40 y 45 grados en regiones de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Alerta por lluvias fuertes y posibles torbellinos

A pesar del calor, la aproximación de un frente frío y una línea seca provocarán fenómenos severos en el noreste.

Se pronostican lluvias fuertes (25 a 50 mm) en el este y noreste de Coahuila, así como en el centro y noroeste de Nuevo León.

Existe una alerta especial por la posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila, norte de Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas.

Zonas de frío: Heladas en plena ola de calor

Contrario al resto del país, las zonas serranas mantendrán temperaturas bajas durante la mañana: