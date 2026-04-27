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Los resultados de la del Clausura 2026 sacudió la tabla de general, quitando a las Chivas del primer puesto que mantuvieron por semanas y dejando al América dentro de la clasificación en el octavo puesto, pero con el desafío de enfrentar al Pumas que se posicionó como súper líder rumbo a los cuartos de final.

La Liga MX publicó este lunes el calendario oficial de los partidos de ida y vuelta a disputarse en la siguiente parte del torneo, entre el 2 al 10 de mayo.

¿Cuándo y a qué hora se jugarán los partidos de IDA del Clausura 2026?

Pumas vs América

  • Fecha del Clásico capitalino: domingo 3 de mayo
  • Horario: 5:00 de la tarde
  • Sede: Estadio Banorte

Chivas vs Tigres

  • Fecha: sábado 2 de mayo
  • Horario: 7:00 de la noche
  • Sede: Estadio Universitario

Cruz Azul vs Atlas

  • Fecha: sábado 2 de mayo
  • Horario: 9:15 de la noche
  • Sede: Estadio Jalisco

Pachuca vs Toluca

  • Fecha: domingo 3 de mayo
  • Horario: 7:15 de la noche
  • Sede: Estadio Nemesio Díez

Fechas de partidos de VUELTA de la Liga MX

Pumas vs América

  • Fecha: domingo 10 de mayo
  • Horario: 7:15 de la noche
  • Sede: Estadio Olímpico Universitario

Chivas vs Tigres

  • Fecha: sábado 9 de mayo
  • Horario: 7:07 de la noche
  • Sede: Estadio Akron

Cruz Azul vs Atlas

  • Fecha: sábado 9 de mayo
  • Horario: 9:15 pm
  • Sede: Estadio Banorte

Pachuca vs Toluca

  • Fecha: domingo 10 de mayo
  • Horario: 5:00 de la noche
  • Sede: Estadio Hidalgo

¿Cómo quedó la tabla de clasificación de la Liga MX?

Estos fueron los equipos que avanzaron en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX tras el cierre de la Jornada 17.

  • Pumas, 36 puntos
  • Chivas, 36 puntos
  • Cruz Azul, 33 puntos
  • Pachuca, 31 puntos
  • Toluca, 30 puntos
  • Atlas, 26 puntos
  • Tigres, 25 puntos
  • América, 25 puntos

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