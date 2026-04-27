Los resultados de la Jornada 17 del Clausura 2026 sacudió la tabla de general, quitando a las Chivas del primer puesto que mantuvieron por semanas y dejando al América dentro de la clasificación en el octavo puesto, pero con el desafío de enfrentar al Pumas que se posicionó como súper líder rumbo a los cuartos de final.

La Liga MX publicó este lunes el calendario oficial de los partidos de ida y vuelta a disputarse en la siguiente parte del torneo, entre el 2 al 10 de mayo.

¿Cuándo y a qué hora se jugarán los partidos de IDA del Clausura 2026?

Pumas vs América

Fecha del Clásico capitalino: domingo 3 de mayo

Horario: 5:00 de la tarde

Sede: Estadio Banorte

Chivas vs Tigres

Fecha: sábado 2 de mayo

Horario: 7:00 de la noche

Sede: Estadio Universitario

Cruz Azul vs Atlas

Fecha: sábado 2 de mayo

Horario: 9:15 de la noche

Sede: Estadio Jalisco

Pachuca vs Toluca

Fecha: domingo 3 de mayo

Horario: 7:15 de la noche

Sede: Estadio Nemesio Díez

Fechas de partidos de VUELTA de la Liga MX

Pumas vs América

Fecha: domingo 10 de mayo

Horario: 7:15 de la noche

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Chivas vs Tigres

Fecha: sábado 9 de mayo

Horario: 7:07 de la noche

Sede: Estadio Akron

Cruz Azul vs Atlas

Fecha: sábado 9 de mayo

Horario: 9:15 pm

Sede: Estadio Banorte

Pachuca vs Toluca

Fecha: domingo 10 de mayo

Horario: 5:00 de la noche

Sede: Estadio Hidalgo

¿Cómo quedó la tabla de clasificación de la Liga MX?

Estos fueron los equipos que avanzaron en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX tras el cierre de la Jornada 17.