TE RECOMENDAMOS
David Faitelson se quiebra al pedir perdón a José Ramón Fernández: “Usted es mi maestro, fue como un padre”
José Ramón Fernández revela acusaciones contra David Faitelson por presunto abuso sexual y surge nombre de posible víctima
Los resultados de la Jornada 17 del Clausura 2026 sacudió la tabla de general, quitando a las Chivas del primer puesto que mantuvieron por semanas y dejando al América dentro de la clasificación en el octavo puesto, pero con el desafío de enfrentar al Pumas que se posicionó como súper líder rumbo a los cuartos de final.
La Liga MX publicó este lunes el calendario oficial de los partidos de ida y vuelta a disputarse en la siguiente parte del torneo, entre el 2 al 10 de mayo.
David Faitelson se quiebra al pedir perdón a José Ramón Fernández: “Usted es mi maestro, fue como un padre”
¿Cuándo y a qué hora se jugarán los partidos de IDA del Clausura 2026?
Pumas vs América
- Fecha del Clásico capitalino: domingo 3 de mayo
- Horario: 5:00 de la tarde
- Sede: Estadio Banorte
Chivas vs Tigres
- Fecha: sábado 2 de mayo
- Horario: 7:00 de la noche
- Sede: Estadio Universitario
José Ramón Fernández revela acusaciones contra David Faitelson por presunto abuso sexual y surge nombre de posible víctima
Cruz Azul vs Atlas
- Fecha: sábado 2 de mayo
- Horario: 9:15 de la noche
- Sede: Estadio Jalisco
Pachuca vs Toluca
- Fecha: domingo 3 de mayo
- Horario: 7:15 de la noche
- Sede: Estadio Nemesio Díez
Fechas de partidos de VUELTA de la Liga MX
Pumas vs América
- Fecha: domingo 10 de mayo
- Horario: 7:15 de la noche
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
Chivas vs Tigres
- Fecha: sábado 9 de mayo
- Horario: 7:07 de la noche
- Sede: Estadio Akron
Cruz Azul vs Atlas
- Fecha: sábado 9 de mayo
- Horario: 9:15 pm
- Sede: Estadio Banorte
Pachuca vs Toluca
- Fecha: domingo 10 de mayo
- Horario: 5:00 de la noche
- Sede: Estadio Hidalgo
¿Cómo quedó la tabla de clasificación de la Liga MX?
Estos fueron los equipos que avanzaron en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX tras el cierre de la Jornada 17.
- Pumas, 36 puntos
- Chivas, 36 puntos
- Cruz Azul, 33 puntos
- Pachuca, 31 puntos
- Toluca, 30 puntos
- Atlas, 26 puntos
- Tigres, 25 puntos
- América, 25 puntos
[Publicidad]