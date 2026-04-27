Días después de que se hicieran virales las acusaciones de José Ramón Fernández en contra de David Faitelson por presunto abuso sexual a una realizadora del programa La Polaka, allá por el 2000, ambos periodistas parecen haber limado sus asperezas. ¿Qué pasó?

Durante la Votación 2026 del Salón de la Fama en Pachuca, Faitelson se acercó a Joserra para pedirle disculpas de forma pública, después de años de enemistad y muchos dimes y diretes, además de las recientes acusaciones que el periodista de 80 años hizo en su libro El Protagonista.

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“Quiero extender la mano a mi maestro. Con él han pasado muchísimas cosas (... ) Públicamente, si en algo me equivoqué (...) José Ramón, de todo corazón, creo que muchos años estuvimos juntos y en realidad usted fue como un padre para mí y yo lo veo a los ojos y me equivoqué”, dijo el periodista en el evento con evidente voz quebrada y conmovido.

“Yo creo que en la vida siempre hay que plantarse y dar la cara y yo me equivoqué y tendré que vivir con eso (...) Le ofrezco una disculpa, José Ramón si en algún momento lo ofendí. Usted es mi maestro. Gran parte de lo que soy hoy se lo debo a usted, mi familia también. Y absolutamente nada, le ofrezco una disculpa”, agregó Faitelson.

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En el video que circula en internet del momento se aprecia que José Ramón Fernández le extiende la mano y escucha atento el discurso. Al parecer, y según lo mencionado por el mismo David, aprovechó el evento para poder mostrar sus disculpas y hablar públicamente con Joserra.

José Ramón Fernández acusa a Faitelson de abuso sexual

Las disculpas de David Faitelson ocurren después de que se viralizaran fragmentos del libro de Joserra en el que se cuenta que Faitelson agredió sexualmente a una mujer en el programa de La Polaka de TV Azteca, en el que trabajaban juntos en los 2000.

Según señala José Ramón, las acusaciones fueron hechas por un tercero, pero hay evidencias de lo ocurrido, incluida una fotografía del momento y que él mismo recibió de forma anónima en su momento.

“Yo no lo vi directamente, pero algunos testigos presenciales me contaron que en el grupo de los realizadores había una chica que, en ciertos momentos de relajo, le daba por subirse a las mesas y bailar”, contó el periodista en El Protagonista.

“Todo hubiera quedado en ratos de juego y destrampe, de no ser porque en una ocasión Faitelson tocó de manera inapropiada a la chica. Quienes estuvieron presentes me contaron que el propio Faitelson ordenó cerrar las puertas de aquella oficina para que lo sucedido no trascendiera, pero él no contaba con que quedarían pruebas gráficas de ese momento bochornoso”, afirmó.

¿Qué pasó entre José Ramón Fernández y David Faitelson? ¿Por qué son enemigos?

La enemistad entre estas dos figuras del periodismo deportivo no se originó a raíz de dichas declaraciones, sino que desde hace años habían tenido roces que desgastaron su amistad y su relación profesional.

Ambas personalidades trabajaron como mancuerna en TV Azteca y posteriormente en ESPN durante años, luego de ello, Faitelson abandonó su trabajo con Joserra para unirse a las filas de Televisa Deportes.

En su momento David contó que el quiebre de su amistad ocurrió cuando éste dividía su trabajo en la Ciudad de México y San Diego, cuando todavía trabajaba en ESPN, según reveló, en dicha época recibía mucho “maltrato” por parte de Fernández.

“Volver a México viajando yo vivía cuatro días en la Ciudad de México y tres en San Diego, y yo siento que José Ramón no lo tomó bien, yo ya no era el chico aquel que él había conocido en la redacción, que podía maltratar, que podía insultar”, contó.

“Recibí mucho maltrato, no de la empresa, de él, pero la empresa lo permitía, los directivos de la empresa nunca hicieron nada, yo me quejaba con ellos, tuve comidas con ellos, nunca les importó nada, para ellos el importante era José Ramón y está bien”, recordó.

El truene oficial sucedió cuando Faitelson aceptó colaborar con el programa Tercer Grado Deportivo de Televisa con el permiso de ESPN. Presuntamente a José Ramón no le pareció dicha jugada y desde ese momento comenzó a ignorarlo.