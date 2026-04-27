Después de que se hiciera viral en redes sociales por disculparse públicamente con el periodista deportivo José Ramón Fernández, luego de años de enemistad y rivalidad laboral, David Faitelson fue criticado por su colega Odín Ciani por recurrir a las disculpas en lugar de respetar a las personas, colegas y colaboradores en la industria.

Ciani encaró al polémico periodista de Televisa Deportes después de que este se disculpara con Joserra durante la Votación 2026 del Salón de la Fama, llevado a cabo en Pachuca, y lo llamara “padre” y “maestro”.

“Yo creo que tenemos que aprender a respetarnos, David. No podemos vivir pidiendo disculpas porque ese anciano, esa persona de 80 años [José Ramón] lo único que ha recibido de ti es eso, y yo te lo vengo a exigir, te agradezco mucho que te pares enfrente de todos, como lo sabes hacer, que a partir de hoy respetes”, apuntó Ciani.

“Ojalá respetaras a todos y dejaras de vivir pidiendo disculpas”. Y le recordó: “Fuimos amigos, fuimos compañeros, te pido ese respeto, aquí de frente, que recuerdes cuántas veces te hice el trabajo”, dijo el excompañero de Faitelson en el programa El Color.

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¿Por qué se pelearon Odín Ciani y David Faitelson?

Ambos periodistas deportivos, más allá de ser colegas, habían sido buenos amigos, pero todo ello terminó de repente cuando Ciani apoyó a José Ramón Fernández en todas sus peleas personales y profesionales.

Recientemente, ambos fueron captados en la final del Clausura 2025 de la Liga MX, entre el Toluca y el América, insultándose en los pasillos del Estadio Nemesio Diez. Según contó Ciani, fue el mismo Faitelson el que se acercó a insultarlo y a llamarlo “m*ierda” e “hijo de su p*ta madre”.

Me mama q Odin ciani siempre queda como un perro arrastrado tirándole a David Faitelson y defendiendo a uno q ni lo defiende jajaja es cine pic.twitter.com/t5THLPJAqe — Kevin (@kevinlopezmejia) April 27, 2026

En el evento de Votación 2026, Odín apuntó que Faitelson construyó su carrera como uno de los periodistas deportivos más destacados del país hoy en día gracias a periodistas como él y otros más que se mantuvieron en el anonimato y que hacían el trabajo sucio.

Previo a este encontronazo, Odín había calificado a su excompañero como “una porquería de ser humano” y lo criticó por su “doble moral” al haber aceptado un trabajo en Televisa, empresa a la que siempre despreció y criticó.

Aunado a esto, en varias ocasiones Odín ha señalado que le hizo el trabajo a Faitelson por más de 30 años y ha dado a entender que prácticamente le debe su carrera.

Además de dichas acusaciones y críticas, Odín dijo en una ocasión que Faitelson y su esposa lo habían “amenazado” por supuestamente haber hablado de él y que era un “malagradecido” y que le iba a “romper la madre”.

¿Qué dijo Faitelson a José Ramón Fernández?

Faitelson se acercó a Joserra para pedirle disculpas de forma pública, después de años de enemistad y muchos dimes y diretes, además de las recientes acusaciones que el periodista de 80 años hizo en su libro El Protagonista en las que afirma que David abusó sexualmente a una compañera de trabajo en La Polaka.

“Quiero extender la mano a mi maestro. Con él han pasado muchísimas cosas (... ) Públicamente, si en algo me equivoqué (...) José Ramón, de todo corazón, creo que muchos años estuvimos juntos y en realidad usted fue como un padre para mí y yo lo veo a los ojos y me equivoqué”, dijo el periodista en el evento con evidente voz quebrada y conmovido.

“Yo creo que en la vida siempre hay que plantarse y dar la cara y yo me equivoqué y tendré que vivir con eso (...) Le ofrezco una disculpa, José Ramón si en algún momento lo ofendí. Usted es mi maestro. Gran parte de lo que soy hoy se lo debo a usted, mi familia también. Y absolutamente nada, le ofrezco una disculpa”, agregó Faitelson.