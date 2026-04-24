Las Águilas del América recibirán en el Estadio Banorte a la Furia Rojinegra del Atlas para dar un último partido en la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Aunque parece que ambos equipos tienen un pie dentro de la Liguilla, en el caso del América, de preferencia, debe de conseguir los tres puntos para asegurar su puesto, ya sea manteniéndose en el sexto lugar o incluso escalar uno más dentro de la tabla de clasificación.

En caso del Atlas, que se ubica en el lugar 7 con 23 puntos, dos menos que el de su rival a vencer, su situación es riesgosa si pierde este fin de semana, si bien no queda eliminado automáticamente, su permanencia dependería del resultado del resto de los equipos.

Por debajo del Atlas, con un sólo punto de diferencia están: Tigres, Tijuana y León.

¿Cuándo juega el América contra Atlas?

La jornada 17 empezó este fin de semana y entre los partidos más esperados está América vs Atlas que se jugará este sábado 25 de abril en el Coloso de Santa Úrsula.

¿Dónde ver EN VIVO América vs Atlas?

El tan esperado partido de cierre del torneo se podrá ver en televisión abierta y otras plataformas:

En vivo y gratis: Canal 5

Vía Streaming: V IX premium

Televisión de paga: TUDN

Horario América vs Atlas : 9:10 de la noche

: 9:10 de la noche Fecha: 25 de abril

Las Águilas llegarán a este último partido muy fortalecidos, no sólo porque juegan en casa sino porque se presentan con dos victorias al hilo, en la que venció 3-2 al León y 2-1 al Toluca.

Cerremos el torneo regular de la mejor manera. ¡Ven con nosotros a la Jornada 17! 🫵🤩



J17 ⚔️ América vs. Atlas

🎟️ Venta en línea: https://t.co/tEf20mPW0V

🚨 PROMO: boletos 4x3 en zonas específicas.



Pintemos el Estadio Banorte de amarillo. 🏟️💛#VolvemosACasa pic.twitter.com/ULpGKEoOxy — Club América (@ClubAmerica) April 23, 2026

En el caso de la Furia Rojinegra, tendrán que llegar recargados de energía ya que contra los Tigres empataron a cero, pero contra el Santos en la jornada 15 los vencieron 1-0.