El diestro peruano Andrés Roca Rey ha sufrido una cornada en la cara interna del muslo derecho al entrar a matar al quinto toro de la corrida que se celebra este miércoles en la plaza de la Maestranza de Sevilla (sur de España), decimotercer festejo de la Feria de Abril.

El toro, de la ganadería de Toros de Cortés, se le arrancó por sorpresa a Roca, al que hirió de forma certera mientras enterraba la espada atacando muy en corto, momento en el que fue prendido y zarandeado durante unos interminables segundos hasta dejarle tendido en la arena.

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🇪🇸🐂😨 El torero Andrés Roca Rey ha sido corneado de gravedad durante su actuación en la Plaza de Toros de la Maestranza, Sevilla, en una sobrecogedora cogida que ha dejado un parte médico de pronóstico muy grave: presenta una fuerte cornada con dos trayectorias de 20 y 15… pic.twitter.com/h0ohuxnUao — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 23, 2026

Hasta allí llegaron las cuadrillas para trasladarle a toda prisa a la enfermería, donde está siendo operado.

José María Manzanares, como director de lidia, acabó de dar muerte al astado, del que al torero de Lima se le han concedido las dos orejas, que han paseado los integrantes de su cuadrilla.

Antes, en el segundo de la tarde, Roca Rey fue silenciado, al igual que Manzanares al término de sus dos faenas y el joven Javier Zulueta tras la lidia del tercero.

Los toros del festejo pertenecen a los hierros de Victoriano del Río y Toros de Cortés, y la plaza vuelve a registrar un lleno de 'no hay billetes'.

La cogida a Roca Rey se produce tres días después de la sufrida también por Morante de la Puebla en este mismo ruedo. El sevillano se encuentra ingresado en la capital hispalense después de sufrir una cornada muy grave en la zona del recto.