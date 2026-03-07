Querétaro vs América es uno de los nueve partidos que se la juegan por ganar los tres puntos de la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Aquí te decimos dónde ver y a qué hora los Gallos Blancos del Querétaro recibirán a las Águilas que llegan como visitantes dispuestas a recuperarse tras su derrota en el partido pasado, 1-2, contra el Juárez.

¿En qué canal se transmite Querétaro vs América hoy?

El Querétaro vs América lo podrás ver EN VIVO por:

Transmisión: Fox ONE

Horario: 5:00 de la tarde, tiempo Ciudad de México

Sede: Estadio Corregidora, Querétaro

¿Qué lugar tienen el América y Querétaro en la tabla de posiciones de la Liga MX?

Al cierre de la jornada 9 de Torneo Clausura 2026, las Águilas del América están ubicados en el puesto 9 tras tener tres derrotas, dos de ellas consecutivas en los últimos cinco partidos que han disputado.

El caso de los Gallos Blancos van abajo de la tabla, tiene el lugar 17 sólo por arriba del Santos Laguna y por debajo del Mazatlán.

En el Torneo Clausura 2026 se han disputado más de la mitad de rondas, lo que tiene a varios equipos presionando a sus rivales para mejorar su lu lugar o incluso para llegar a la final y tener oportunidad de levantar el trofeo.

Cabe recordar que el torneo pasado los Diablos Rojos del Toluca se coronaron como bicampeones tras derrotar al Tigres en el Estadio Nemesio Diez.

¿Qué partidos de la jornada 10 se juegan el domingo 8 de marzo?

De acuerdo con el calendario de la Liga MX este domingo 8 de marzo se jugarán dos partidos más, cerrando la jornada 10 lo que permitirá ver cómo se mueven los equipos de la liga: