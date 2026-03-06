La jornada 10 de Torneo Clausura 2026 de la Liga MX trae el tan esperado clásico tapatío, Atlas vs Chivas, del cual se espera levante el ánimo de la región con miras a estrenarse como sede mundialista.

La pelea por los tres puntos en la cancha tendrá a los equipos corriendo tras el balón hasta por el último el último minuto, ya que las Chivas Rayas del Guadalajara buscan retomar el liderato de la tabla y la Nación Rojiblanca no perderá la oportunidad de ganarle a su rival en casa con el estadio retumbando a su favor, por ello te decimos dónde ver el clásico tapatío.

¿Dónde ver el clásico tapatío este sábado 7 de marzo de 2026?

Atlas vs Chivas podrás ver EN VIVO por:

Canal 5, gratis

Vía Streaming por VIX

Horario : 7:05 pm hora Ciudad de México

: 7:05 pm hora Ciudad de México Sede: Estadio Jalisco

¿En qué canal en Estados Unidos puedo ver Atlas vs Chivas?

Este clásico del futbol mexicano cuenta con aficionados en el país vecino del norte, por lo que aquí te decimos dónde verlo.

Transmisión en Estados Unidos Atlas vs Chivas : Univisión y TUDN

: Univisión y TUDN Vía Streaming en Estados Unidos: VIX

¿Cuáles son los partidos programados de la Liga MX para este sábado?

La jornada 10 del Clausura 2026, además, de este clásico tiene programados siete partidos más que sacudirán los puntos en la tabla de posiciones.

Querétaro vs América

Cruz Azul vs San Luis

Pachuca vs Puebla

Tigres vs Monterrey

¿Cuáles son los equipos que liderean la tabla de posiciones de la Liga MX?

Al corte de la Jornada 9 del Clausura 2026 del futbol mexicano así van los puestos en la tabla: