Tras revelarse que una tercer estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alondra, había desaparecido este jueves, la Fiscalía General de Justicia estatal emitió este viernes la ficha de búsqueda de la joven con la leyenda "localizada con vida".

En redes sociales, las autoridades informaron que se " desactiva Protocolo Alba Morelos para la búsqueda y localización de Alondra María Stephanye Contreras Galarza de 18 años de edad. Ya fue localizada ".

El anuncio se da luego de que en el perfil de Facebook de la estudiante de la Facultad de Nutrición alguien habría estado respondiendo los mensajes que amigos y familiares dejaban para incentivar a su localización.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado más detalles del caso que se da en el marco de las desapariciones y fallecimiento de otras dos estudiantes de la UAEM, Kimberly Joselin y Karol Toledo, ambas ocurridas en momentos distintos en menos de 15 días.

#FiscaliaMorelos desactiva #ProtocoloAlbaMorelos para la búsqueda y localización de ALONDRA MARÍA STEPHANYE CONTRERAS GALARZA de 18 años de edad.Ya fue localizada. pic.twitter.com/IM3suGdv2T — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) March 6, 2026

¿Qué dicen las autoridades del caso de Kimberly y Karol, estudiantes desaparecidas de la UAEM?

Hasta el momento, la fiscalía no ha dado más información sobre el caso de Karol Toledo, de 19 años, cuyo cuerpo fue hallado ayer, tres días después de su desaparición, en el municipio de Coatetengo.

Sobre Kimberly Joselin cuya muerte fue considerada por la UAEM como un feminicidio, el fiscal general de Morelos Fernando BlumenKron publicó este viernes un video sobre los avances de este caso donde hay un hombre detenido.

Informó que el sujeto identificado como Jared Alejandro "N" fue vinculado a proceso por el delito ejercido contra Kimberly, el cual enfrentará un juicio penal por el que podría alcanzar hasta 75 años de prisión.

"El ahora vinculado permanecerá en prisión preventiva enfrentando proceso penal por el delito cometido contra Kimberly", precisó el fiscal.

Tras darse a conocer la desaparición de esta estudiante familiares, amigos y universitarios salieron a la calle a protestar contra la inseguridad en el estado.

Los reportes en medios locales registraron bloqueos viales y daños el edificio de Gobierno ubicado en el municipio de Cuernavaca.