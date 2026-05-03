Hailey Bieber impuso tendencia para esta primavera a través de un publicación hecha en redes sociales, en la que aparece luciendo un diminuto conjunto naranja y rojo que ayudó a destacar su belleza y silueta de infarto.

La modelo y empresaria se fotografió frente al espejo ataviada con un minishort cachetero de cintura baja, a juego con un bralette de copa triangular y escote marcado en color naranja. Le sumó un cardigán corto de mangas largas rojo carmesí.

Presumió su rostro definido con una mínima cantidad de maquillaje y su cabello peinado en ondas naturales por detrás de la espalda, dejando que su belleza fuera la protagonista de la sesión improvisada frente al espejo.

Para la imágenes, la esposa de Justin Bieber posó en medio de lo que parece ser un camerino blanco, con tocador lleno de maquillaje y brochas: “Manzanas a naranjas”, escribió en el pie de foto.

En los comentarios sus amigos y fanáticos le dejaron comentarios alabando su belleza. Kylie Jenner la comparó con el personaje de Velma en Scooby Doo y la llamó “Velma Sexy”.

La actividad en redes sociales ocurre después de haber aparecido en la lista de las 100 personas más importantes de la revista Times.

En un artículo que le dedicaron por su posición en el listado, Hailey habló de su empresa y su intención de expandir su imperio en un futuro: “Al fin y al cabo, soy una emprendedora. Quiero expandir mi negocio y poder hacer más cosas, pero definitivamente no tengo prisa”, dijo la celebridad.

Hailey Bieber dio un paso clave en su faceta empresarial hace más de un año cuando anunció que su marca de belleza, Rhode, se asoció con e.l.f. Beauty en un acuerdo valuado en alrededor de mil millones de dólares.

La modelo explicó que su objetivo siempre ha sido expandir la marca a nivel global: llevar Rhode “a más espacios, lugares y rostros”, apostando por crecimiento e innovación junto a un socio estratégico alineado con su visión.

En entrevista con Times dijo que busca aprender de otros emprendedores, especialmente de aquellos que, tras vender sus compañías, terminan perdiendo el control o alejándose del proyecto. Su intención es mantenerse involucrada y hacer crecer la firma a largo plazo.