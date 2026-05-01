La supermodelo brasileña Alessandra Ambrosio ‘robó’ todas las miradas en redes sociales al compartir una selfie primaveral que rápidamente se volvió tendencia. En la imagen, la ex ángel de Victoria’s Secret posó con un diminuto bikini tejido. Destaca por su aire natural y relajado, fiel a su sello personal.

El bikini, elaborado con tejido artesanal y una vibrante mezcla de colores, evocó un espíritu bohemio y fresco. Este tipo de prendas hechas a mano se han convertido en una de las tendencias clave de moda primavera‑verano, y Alessandra demuestra cómo llevarlas con sencillez.

Su selfie confirma que los bikinis tejidos de colores, combinados con una estética relajada, serán protagonistas en playas y destinos tropicales durante los próximos meses.

Alessandra Ambrosio viajó a Indonesia para celebrar su cumpleaños 45. Estuvo acompañada por su novio, el diseñador de joyas Buck Palmer. La pareja ha compartido varios momentos del viaje en redes sociales, alimentando rumores sobre un posible compromiso luego de que ambos aparecieran usando alianzas en el dedo anular.

Ante las especulaciones, Palmer fue claro al declarar al Daily Mail: “Todavía no”, descartando por ahora una boda. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que la relación es sólida y que ambos están profundamente enamorados, por lo que no se descarta que ese paso llegue más adelante.

Alessandra Ambrosio y Buck Palmer mantienen una relación desde finales de 2024, y desde entonces se les ha visto juntos con frecuencia en eventos sociales, fiestas y escapadas a la playa. De acuerdo con una fuente citada por Daily Mail, si bien Alessandra no ha anunciado un compromiso de forma oficial, su círculo cercano percibe que la pareja va en serio.

La misma fuente señaló que es probable que Buck haya diseñado el anillo que la modelo porta, considerando que ese es su oficio. Además, destacó que Ambrosio atraviesa uno de los momentos más felices de su vida, en buena parte gracias al espíritu aventurero de su pareja, con quien comparte el gusto por probar cosas nuevas.

A diferencia de otras figuras del espectáculo, Alessandra Ambrosio nunca se ha casado. Entre sus relaciones pasadas se encuentran Jamie Mazur —padre de sus hijos—, Nicolo Oddi y Richard Lee. Por su parte, Buck Palmer estuvo casado durante dos años con la modelo australiana Ashley Hart, de quien se separó en 2017.

Alessandra Ambrosio continúa siendo una de las top models más demandadas del mundo. Su trayectoria incluye colaboraciones con casas de moda de alto nivel como Christian Dior, Dolce & Gabbana, Chanel, Moschino, Giorgio Armani y Ralph Lauren.