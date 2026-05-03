Luego del registro de estudiantes de primaria a la Beca Rita Cetina, que se llevó a cabo a inicios de este año, el Gobierno Federal de Claudia Sheinbaum y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) han anunciado cuándo se hará el pago correspondiente.

Durante la entrega de las primeras Tarjetas del Bienestar a los nuevos beneficiarios de la beca, el pasado 30 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los nuevos pagos se harán previo al regreso a clases para el ciclo escolar 2026-2027 para que los padres de familia puedan usar el dinero en gastos como útiles y uniformes.

Según dijo, los beneficiarios podrán cobrar su apoyo anual de 2 mil 500 pesos por alumno o alumna a través de la Tarjeta del Bienestar ya entregada y que está a nombre del padre, madre o tutor.

“Queremos que haya algo muy importante, y es que todas las niñas y niños lleguen parejitos a la escuela. A veces uno tiene el pesar cuando va a entrar a la escuela, de qué ‘¿y cómo le voy a hacer para los uniformes, para los útiles?’, todo el gasto que se viene por ahí de julio a agosto, para que las niñas y los niños, las hijas, los hijos, lleguen bien a la escuela”, dijo la presidenta.

“Pues que sean felices en la escuela tiene que ver con que todos tengan lo básico, lo principal. Y por eso diseñamos esta Beca de Útiles y Uniformes Escolares”, agregó.

Según afirmó el pago de 2 mil 500 pesos se hará a más tardar en agosto . Cabe resaltar que el ciclo escolar 2026-2027 estaría iniciando los primeros días de septiembre.

“A partir de este año, todas las niñas y niños de primaria pública van a tener la Beca Rita Cetina de Útiles y Uniformes Escolares, 2 mil 500 pesos entre julio y agosto, para que puedan comprar sus uniformes, útiles, todo lo que necesiten”, señaló.

El pago de la Beca Rita Cetina de agosto se destinará a un total de 9.9 millones de estudiantes de primaria; asimismo, se realizará el pago para estudiantes de secundaria, con quienes se inició el Programa del Bienestar tras el inicio de la administración de Sheinbaum y que se hace de forma mensual.

La entrega de las tarjetas a los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria se adelantó para que coincidiera con el Día de las Infancias en México, y se extenderá hasta junio .

Cabe destacar que la entrega de los plásticos se llevará a cabo en las escuelas; cada institución deberá organizar el reparto de las tarjetas, por lo que es necesario estar al pendiente de los avisos, fechas y horarios que den.

Requisitos para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026

Para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026 en las escuelas, es necesario presentar la siguiente documentación, tanto del padre, madre o tutor, así como de los beneficiarios:

Documentación del tutor

Identificación oficial vigente

Copia del acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Documentación del alumno beneficiario

Copia acta de nacimiento y CURP