El popular restaurante mexicano Los Cochinitos, famoso por su sabor tradicional y su presencia en carreteras de México, ha dado un paso importante en su historia. Desde el 28 de noviembre de 2025, el restaurante abrió su primera sucursal en Estados Unidos, ubicada en Spring, Texas, una ciudad situada a las afueras de Houston.

Los Cochinitos se ha ganado un lugar especial entre los amantes de la comida mexicana por su propuesta sencilla pero auténtica, destacando especialmente por sus carnitas. Ese mismo sabor que lo volvió popular en México ahora está disponible para quienes viven o visitan el estado de Texas.

A pocos meses de su apertura, el restaurante ya ha comenzado a conquistar a los comensales locales con un menú que refleja lo mejor de la cocina mexicana. Entre los platillos más buscados se encuentran:

Carnitas.

Chilaquiles.

Cochinita pibil.

Enchiladas.

Costillas.

Carne asada.

Para acompañar, las aguas frescas se posicionan entre las bebidas favoritas, Además, su oferta incluye postres tradicionales que completan la experiencia, como tamales de dulce y flan.

El restaurante no solo destaca por su comida, sino también por su ambiente. El establecimiento en Spring es amplio y familiar, con un área de juegos para niños que lo convierte en una opción ideal para pasar un buen rato en compañía.

Todo esto crea un ambiente que invita a relajarse y, por un momento, sentirse más cerca de México.

Si quieres visitarlo, puedes encontrar Los Cochinitos en la siguiente dirección: 21005 I-45, Spring, TX 77388, Estados Unidos.

Detrás del éxito de Los Cochinitos hay una historia que se remonta a 1959, en un pequeño pueblo del Valle de México. Ahí, un joven comenzó vendiendo tacos y antojitos en una modesta estación de autobuses, donde el aroma de su comida atraía a viajeros de distintos lugares.

Con el paso del tiempo, y gracias a su dedicación, aquel emprendimiento creció hasta convertirse en un negocio familiar sólido. La pasión por conservar los sabores tradicionales fue heredada a la siguiente generación, que continuó desarrollando la marca.

Su objetivo es recrear el ambiente de un pequeño pueblo mexicano, ese que vive en los recuerdos y en la identidad de muchos de sus clientes.

En palabras del propio concepto del restaurante, cada visita es una invitación a compartir no solo comida, sino también historia, cultura y tradición.