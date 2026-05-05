TE RECOMENDAMOS

Reviven frase de Rubén Rocha sobre Yeraldine Bonilla: “era una meserita”

Reviven frase de Rubén Rocha sobre Yeraldine Bonilla: “era una meserita”

Ofrecen seguridad a Rubén Rocha aunque no hay indicios de ataques o amenazas

Ofrecen seguridad a Rubén Rocha aunque no hay indicios de ataques o amenazas

Claudia Sheinbaum exige pruebas a Estados Unidos y rechaza injerencia en caso Rubén Rocha Moya

Claudia Sheinbaum exige pruebas a Estados Unidos y rechaza injerencia en caso Rubén Rocha Moya

“No tienen fundamento”: alcalde de Culiacán responde a acusaciones de EU por presuntos vínculos con el narcotráfico

“No tienen fundamento”: alcalde de Culiacán responde a acusaciones de EU por presuntos vínculos con el narcotráfico

¿De qué acusa EU a Rubén Rocha Moya? Los cargos por nexos con el Cártel de Sinaloa que sacuden al gobernador

¿De qué acusa EU a Rubén Rocha Moya? Los cargos por nexos con el Cártel de Sinaloa que sacuden al gobernador

EU envía solicitudes de extradición contra funcionarios vinculados al Cártel de Sinaloa; SRE dice que no se anexan pruebas

EU envía solicitudes de extradición contra funcionarios vinculados al Cártel de Sinaloa; SRE dice que no se anexan pruebas

¿A qué partido pertenece Rubén Rocha Moya y qué nexos le atribuyen con 'El Mayo' y 'Los Chapitos'?

¿A qué partido pertenece Rubén Rocha Moya y qué nexos le atribuyen con 'El Mayo' y 'Los Chapitos'?

La presidenta de México, , remarcó este martes la soberanía nacional como eje central de su y lanzó una advertencia directa a cualquier actor externo, al señalar que “ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos”, en medio de las presiones de Washington para que refuerce el combate al narcotráfico en el país.

Durante su discurso en la conmemoración de la Batalla de Puebla, que se realiza este 5 de mayo, la mandataria aprovechó para vincular las intervenciones extranjeras del siglo XIX con la actualidad, pero subrayó que la defensa de la independencia sigue vigente.

El pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional”, afirmó la jefa de Estado al tiempo que insistió en que “nada puede estar por encima de la soberanía y de los intereses del pueblo de México.

Sheinbaum recordó que las invasiones a México fueron justificadas con argumentos legales desde el exterior, pues se sostuvieron “en todos los casos en supuestos jurídicos desde la perspectiva del invasor”, señaló.

La presidenta aprovechó también para dirigirse hacia aquellos que buscan la intervención extranjera en México: "A quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota”, incluso, mandó un mensaje claro a Estados Unidos.

A nuestros vecinos, a Estados Unidos, les decimos: recordemos el gran momento de relación entre (los presidentes) (Benito) Juárez y (Abraham) Lincoln. El reconocimiento de la República y el apoyo a Juárez es de las acciones más loables de nuestra histórica relación”, zanjó Sheinbaum desde Puebla.

No obstante, dejó claro que la relación bilateral debe sustentarse en el respeto mutuo y la no intervención, al reiterar que México mantendrá una posición firme en defensa de su autodeterminación.

"Somos libres, como los indígenas que partieron a las montañas durante la conquista para conservar su derecho a organizarse como ellos decidieran. Somos un pueblo que ama su libertad, su independencia, su soberanía y estamos dispuestos siempre a defenderla. La libertad y la independencia son justicia y soberanía", aseveró la presidenta mexicana.

La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la acusación formal contra el actual gobernador de Sinaloa, el oficialista Rubén Rocha Moya, de vínculos con el narcotráfico, lo que ha generado una tormenta política en México.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]