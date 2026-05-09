¿Quieres aumentar tu línea de crédito en BBVA para obtener más capacidad de compra y meses sin intereses? Si es así, entonces sigue los consejos que este banco brinda; checa los requisitos que debes cumplir y lo que revisa el banco para aprobar el incremento. ¡Toma nota de los detalles!

Tener una línea de crédito más alta puede ayudarte a financiar compras importantes y mejorar tu historial crediticio. Sin embargo, no todos los clientes reciben un aumento automáticamente.

De acuerdo con información oficial de BBVA, el incremento de línea depende principalmente de tu comportamiento financiero y de un análisis interno realizado por el banco.

¿Cómo aumentar el límite de la tarjeta de crédito en BBVA?

Según BBVA, el incremento de línea de crédito es posible si demuestras lo siguiente:

Pagar a tiempo tu tarjeta

Liquidar el total de la deuda

Usa tu tarjeta de forma constante , es decir, realiza compras frecuentes.

, es decir, realiza compras frecuentes. Mantener un buen historial en Buró de Crédito .

. Aumentar tus ingresos comprobables.

BBVA señala que los clientes con buen historial y manejo responsable tienen mayores probabilidades de recibir una invitación para aumentar su línea.

¿Cuánto tiempo tarda BBVA en aumentar la línea?

No existe un plazo exacto, pero generalmente los clientes pueden recibir ofertas después de:

-6 meses

-1 año de buen manejo o tras demostrar estabilidad financiera constante.

Beneficios de aumentar tu línea de crédito

Mayor flexibilidad para compras importantes Mejor historial crediticio Disponibilidad en emergencias Acceso a promociones bancarias

Lo que debes saber antes de aceptar un aumento de tu línea de crédito

Aunque tener más crédito puede ser positivo, también implica mayor responsabilidad financiera. BBVA recuerda que el incremento no tiene costo, pero el cliente debe evaluar si realmente puede manejar una línea más alta.

Además, algunos usuarios advierten que aceptar aumentos sin control puede provocar sobreendeudamiento.

¿Qué es la línea de crédito?

Se refiere al monto máximo de dinero que el banco pone a tu disposición para realizar compras, pagos o disponer de efectivo. La línea de crédito es como un “límite de gasto” que puedes usar cada mes.