El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya está preparando lo que será el siguiente pago para todos sus jubilados, el cual se entregará en junio y llegará para beneficio de muchos adultos mayores que lo esperan con ansias. ¿Recibes pensión del IMSS? En caso de que sí, consulta esta guía con la fecha exacta, el monto del pago, así como los casos en los que recibirán aumento en el depósito.

Muy pronto, el IMSS hará la entrega del dinero de la pensión de junio 2026 a todos los adultos mayores que reciben esta prestación laboral mes con mes; como ya es costumbre, una vez que se aproxima el depósito, los jubilados muestran interés por conocer cuándo es el día en el que caerá el dinero, esto con la finalidad de acudir al banco a retirarlo.

Las búsquedas sobre fechas de depósito, monto y aumento de pago se incrementaron en los últimos días, porque las personas de la tercera edad no sólo quieren saber cuándo pagan sino también, qué jubilados que cobrarán más.

¿Cuándo depositan la pensión IMSS de junio 2026?

De acuerdo con el calendario del IMSS, el siguiente pago será depositado el lunes 1 de junio 2026, por lo que a partir de esta fecha, los beneficiarios podrán retirar su dinero.

¿De cuánto será el pago de la pensión IMSS junio 2026?

El monto de la pensión depende de diversos factores, entre ellos:

Semanas cotizadas

Salario registrado

Régimen bajo el cual se pensionó el trabajador

Modalidad de retiro.

Por ello, algunos pensionados reciben cantidades diferentes cada mes.

¿Quiénes reciben aumento de pensión IMSS en junio 2026?

De acuerdo con lo dado a conocer, sólo recibirán aumento de su pensión aquellos jubilados que reciben la pensión mínima garantizada bajo el régimen de la Ley 73; esto se debe al incremento del 13% al salario mínimo general en México, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2026.

¿Quiénes pueden pensionarse en el IMSS?

Las personas que buscan jubilarse mediante el IMSS deben cumplir ciertos requisitos dependiendo de la ley bajo la cual cotizaron. Generalmente se solicita:

-Edad mínima

-Semanas cotizadas

-CURP

-INE

-Número de Seguridad Social

-Estado de cuenta bancario.

¿Qué hacer si no recibes el pago de la pensión IMSS junio 2026?

Si el pago no aparece en la fecha correspondiente, el IMSS recomienda: