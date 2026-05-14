¿Ya tienes tu licencia de conducir permanente? Si aún no, date prisa porque las autoridades anunciaron que la expedición de este documento estará disponible hasta junio; revisa cuáles son los requisitos, qué precio tiene y las citas disponibles para que no te quedes sin tu licencia que tiene vigencia de por vida.

La licencia de conducir permanente se ha convertido en uno de los trámites más solicitados por los conductores, quienes desean tener este documento para evitar renovarlo cada cierta cantidad de años y así, ahorrarse un buen tiempo en el trámite y, también, una buena cantidad de dinero.

No obstante, recientemente las autoridades dieron a conocer que el trámite de la licencia de conducir permanentemente únicamente estará disponible hasta junio, por lo que algunos conductores están preocupados, pues ya queda muy poco tiempo para que se cumpla la fecha límite

¿Hasta cuándo se puede tramitar la licencia permanente en 2026?

La fecha límite para sacar la licencia permanente es el 30 de junio, pero ojo, porque esta fecha solamente aplica en Sinaloa; las autoridades de dicho estado anunciaron que la expedición de la licencia es limitada, por lo que hicieron un llamado a los conductores para que se apresuren a ir por la suya.

Requisitos para sacar la licencia permanente en JUNIO 2026

En Sinaloa las autoridades piden los siguientes requisitos:

PRESENCIAL

Licencia previa

Historial libre de infracciones

Certificado médico (si tienes 65 años o más, deberás incluir tu certificado médico vigente de aptitud (máximo 6 meses de antigüedad) firmado por el médico certificado; el certificado debe acreditar agudeza visual (con o sin corrección), audición funcional y coordinación y movilidad compatibles con la conducción.

(si tienes 65 años o más, deberás incluir tu certificado médico vigente de aptitud (máximo 6 meses de antigüedad) firmado por el médico certificado; el certificado debe acreditar agudeza visual (con o sin corrección), audición funcional y coordinación y movilidad compatibles con la conducción. Declaración Bajo Protesta de Decir Verdad.

EN LÍNEA

Número de licencia previa expedida exclusivamente por Sinaloa en la modalidad correspondiente.

en la modalidad correspondiente. Número de CURP .

. Contacto de emergencia

Si tu licencia fue expedida antes de 2014 o es de otra entidad federativa, el trámite deberá realizarse de manera presencial.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente?

El precio de la licencia de conducir permanente de Sinaloa es de $2,323 pesos.

¿Ya tienes tu Licencia Permanente?



¡Aprovecha que es por tiempo limitado!

¿Lo mejor? Te olvidas de renovaciones por años.



-Pago único: $2,323 pesos

-Disponible hasta el 30 de junio



-Realiza tu trámite fácil y sencillo:

• Presencial: Oficinas de Vialidad y Transporte.

• En… pic.twitter.com/8f3Um4Jjiy — Gobierno del Estado de Sinaloa (@sinaloagobmx) May 14, 2026

¿Cómo sacar cita para la licencia permanente?

En el caso de este licencia, no es obligatorio sacar cita previa.

¿Qué pasa si no tramitas la licencia de conducir antes de junio?

Quienes no alcancen a obtenerla deberán continuar utilizando la licencia tradicional sujetas a renovación periódica y pagos recurrentes.

¿Por qué me pueden quitar la licencia de conducir permanente?

En el portal oficial de Sinaloa señalan los cuatro motivos por los cuales se suspende, revoca y cancela la licencia permanente: