Sergio Mayer ha sido tema de conversación y centro de múltiples polémicas durante los últimos meses, recientemente por haber renunciado a su diputación por Morena y haber abandonado el partido político “por razones personales”.

Tras haber renunciado a su trabajo y de haber cumplido 60 años de edad el pasado 21 de mayo, Mayer reveló que iniciará su trámite para la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Esta tarjeta sirve para que los adultos mayores de 60 años obtengan beneficios como descuentos exclusivos, tarifas esenciales en transporte público, servicios de salud, pagos de servicios y más.

En una entrevista, el actor y también bailarín detalló que ya entró a la tercera edad y que quiere tramitar su INAPAM “para tener descuentos”. Esto dijo: “Ya entré a la tercera edad. Soy adulto mayor, así que trátenme con más respeto”.

“La del INAPAM ya la puedo sacar. Ya la vamos a tramitar, para tener descuentos. Siempre es buena, siempre para lo que sirva”, agregó.

Luego de su particular anuncio, en redes sociales surgieron comentarios cuestionando su edad y otros tantos incrédulos del hecho ya que varios usuarios no creen que ya haya llegado a los 60 años.

“No se le ven los 60 años”, “¿Pues cuántos años tiene?”, “Es como los vinos, entre más viejo mejor”, “Está bien conservado”, apuntan los usuarios de internet.

Sergio Mayer niega vínculos con el narco

El político mexicano acaba de cumplir 60 años el pasado 21 de mayo, sus celebraciones coincidieron con su renuncia a la diputación por Morena alegando asuntos personales, ya que “no se sentía cómodo”.

Aunado a esta polémica, Mayer recientemente se pronunció ante las múltiples acusaciones hechas por la periodista y autora Anabel Hernández acerca de sus presuntos vínculos con el narcotráfico en México, especialmente con los capos de la droga Edgar Valdez ‘La Barbie’ y Arturo Beltrán Leyva.

El político apuntó que su retiro de Morena no se debió a las acusaciones sobre sus vínculos con el crimen organizado y que la periodista no ha presentado fundamentos en su contra.

“Una periodista como Anabel Hernández, desde hace 18 años, ha escrito en sus libros con respecto a mí y me ha mencionado (...) hasta hoy la he invitado y le he dicho que ojalá y pudiéramos platicar o que lo demostrara. No tengo duda de que Anabel haya hecho investigaciones, pero hasta ahorita la sigo invitando para que demuestre una sola carpeta de investigación por esos hechos donde yo aparezca”, señaló.