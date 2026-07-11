Sydney Sweeney impactó en redes sociales tras compartir una publicación promocional que no pasó desapercibida entre sus millones de seguidores. La actriz estadounidense, conocida por su participación en la exitosa serie Euphoria, apareció modelando una atrevida pieza de lencería de encaje, generando una ola de elogios y comentarios.

La intérprete de 28 años utilizó su cuenta de Instagram para promocionar su línea de lencería Syrn y publicó un video en el que presume un conjunto de lencería blanco con detalles de encaje y un diseño que resalta su figura.

En las imágenes, Sydney Sweeney aparece inicialmente en un balcón mientras se quita un abrigo color café y posa frente a la cámara. La publicación estuvo acompañada de un breve mensaje dirigido a sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron al contenido.

Como suele ocurrir con las publicaciones de la actriz, el video acumuló miles de comentarios en cuestión de horas. Muchos usuarios destacaron su estilo y confianza frente a las cámaras, mientras que otros expresaron opiniones más críticas sobre el tono de la campaña publicitaria.

Otros aprovecharon para compararla con Cassie Howard, el personaje que interpreta en Euphoria y que se ha convertido en uno de los más reconocidos de su carrera.

La conversación alrededor de Sydney Sweeney llega además en un momento relevante para su trayectoria profesional. Pese a haber tenido una importante presencia en la tercera temporada de Euphoria, la actriz no logró una nominación en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática para los premios Emmy.

Por otro lado, Zendaya, protagonista de la producción de HBO, sí consiguió una nominación como Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática, manteniendo el reconocimiento que ha recibido por su trabajo en la serie.

La tercera temporada de Euphoria también estuvo rodeada de polémica debido a algunas de las historias desarrolladas para sus personajes. Uno de los argumentos más comentados fue el de Cassie Howard, interpretada por Sweeney, debido a varias escenas que generaron debate entre los espectadores.

Ante las críticas, el creador de la serie, Sam Levinson, defendió la evolución del personaje y explicó que las decisiones narrativas respondían a la visión creativa planteada para la historia. El productor aseguró que el desarrollo de Cassie estaba alineado con el guión concebido para la nueva etapa de la popular producción de HBO.

Mientras tanto, Sydney Sweeney continúa consolidándose como una de las figuras más comentadas de Hollywood, combinando su trabajo en televisión y cine con proyectos empresariales y campañas que constantemente generan conversación.