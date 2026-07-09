Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann están en la boca de todos y no precisamente por la nueva película que protagonizan juntos, sino por los rumores de una posible reconciliación. Y es que bastaron una serie de publicaciones en el Facebook de Aislinn para que sus seguidores especularan con un supuesto regreso.

Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado que hayan vuelto, pero los fans no pierden la esperanza. Aquí te contamos de dónde surgieron los rumores, qué opinan los usuarios en redes sociales y cómo se relaciona todo con el estreno de su nueva película, Hasta el fin del mundo.

¿Por qué surgieron los rumores de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresaron?

Los rumores comenzaron en mayo, cuando Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reencontraron para promocionar Hasta el fin del mundo, película de la que ambos son protagonistas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores ocurrió ayer, cuando Aislinn compartió en Facebook una fotografía junto a Mauricio acompañada del mensaje:

"Estamos de vuelta".

Muchos interpretaron esa frase como una posible confirmación de que habían retomado su relación.

Horas más tarde, la actriz publicó un video en el que ambos reaccionan a los chismes que circulan sobre ellos en internet, acompañado de la frase "¿Y si sí?", lo que avivó aún más las especulaciones.

Fans reaccionan a los rumores de reconciliación

Las publicaciones rápidamente se viralizaron y cientos de usuarios expresaron su entusiasmo ante la posibilidad de que la expareja hubiera retomado su romance. Otros, en cambio, señalaron que todo forma parte de la campaña publicitaria de su nueva película.

Algunos de los comentarios más destacados fueron:

"Si ustedes regresan, vuelvo a creer en las segundas oportunidades jaja".

"Ni el Mundial me ilusionó tanto como que regrese esta parejita".

"Que lo que una película unió no lo separe De viaje con los Derbez ".

"¿De vuelta en qué aspecto?"

"Yo digo que vuelvan por el bien de los niños (o sea, todos nosotros jajaja)".

"¿Y si sí?... Sí, por favor. Hacen bonita pareja. Ahora ya son mucho más maduros que antes. Por favor digan que sí".

"¿A poco sí? Ni se nota que es para la promoción de la peli".

"Están promocionando la película y nos hacen creer que volvieron".

¿Por qué se separaron Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann iniciaron su relación en 2014, se casaron en 2016 y tuvieron una hija, Kailani. En marzo de 2020 anunciaron su separación.

En aquel momento surgieron rumores de que la ruptura había sido consecuencia de su participación en el programa De viaje con los Derbez. Sin embargo, tiempo después Aislinn explicó en su podcast La Magia del Caos que la verdadera razón fue que ambos estaban perdiendo su individualidad dentro de la relación.

"Nos abandonamos mucho con nosotros mismos para quedar bien el uno con el otro. Yo me desvivía mucho conmigo misma, me traicionaba para poder complacer".

La actriz también aseguró:

"Fuimos creciendo para lados distintos".

En otras ocasiones, Aislinn detalló que otra de las causas de la separación fue la falta de comunicación. Pues ambos tenían un "lenguaje distinto".

¿De qué trata y cuándo se estrena Hasta el fin del mundo?

Dirigida por Emiliano Castro Vizcarra, Hasta el fin del mundo llegará a los cines el próximo 23 de julio.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la película sigue a Manuel, un hombre con una vida aparentemente perfecta que, tras recibir una llamada inesperada, viaja a Chihuahua y se reencuentra con Esmeralda, el gran amor de su pasado. Ambos fueron separados 15 años atrás después de sobrevivir juntos a un accidente de tren y ahora descubrirán que el vínculo que los une es más fuerte que el paso del tiempo.