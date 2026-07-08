“A México se le respeta”. De esta manera, Alejandro Fernández defendió a México de los comentarios de odio emitidos por el periodista argentino Eduardo Feinmann, que ya se hicieron virales en internet y están generando indignación.

Después de que Feinmann dijera en su programa que despreciaba a los mexicanos y minimizará las capacidades de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, el cantante explotó en su contra y lamentó que se le den espacios masivos como los medios de comunicación para expresar su discurso de odio.

“Qué lamentable (...) No podemos tomar a un pendejo como este y hacerlo el reflejo de todo un país. Él no representa a Argentina ni a la gente tan chingona que he tenido la suerte de conocer”, escribió El Potrillo en Instagram

“Qué lastima que todavía se les de espacio a personas como esta, que convierten un tema deportivo en un discurso de odio entre países que deberían verse como hermanos. A México se les respeta”, agregó.

El cantante de Me dediqué a perderte y Mátalas emitió sus comentarios y defensa a México después de coincidir con la opinión del creador de contenido Carlos Alberto Trillo (Soy Trillo), quien dijo que el argentino es un “pendejete, prófugo del ácido fólico” que no representa a su país.

Trillo señaló en un video: “El pendejo es él, las declaraciones son suyas y es un estúpido y un imbécil. Estoy seguro que a los argentinos les da pena este ser (...) A mí me da mucha tristeza que este cabrón viva como tan enojado, tan frustrado… No representa a los argentinos”.

Además de estas dos figuras mediáticas, otros famosos y periodistas emitieron sus comentarios en contra de Feinmann, incluso la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto durante su mañanera.

“Es indignante (...) Es aliado de la derecha mexicana. La derecha mexicana no quiere al pueblo de México”, señaló.

Alejandro Fernández explota contra periodista argentino por comentarios de odio: “A México se le respeta”. Foto: Instagram

La periodista Paola Rojas dijo: “Me preocupa que irresponsables como tú tengan acceso a un micrófono y a una influencia masiva. Eres un impresentable, pero no por ti vamos a expandir el odio en contra de todos los argentinos”, señaló en su programa.

Además lo criticó por inventar rumores sobre las presuntas amenazas que recibió la selección ecuatoriana por parte del crimen organizado para dejar ganar a México en los 16avos de final del Mundial.

“Les quiero pedir que por favor no se enganchen, que no caigan en la provocación de este tarado, de este señor pequeño, pequeño en responsabilidad, en inteligencia, diminuto, chiquitito”, agregó.

🇲🇽🇦🇷Un argentino con presencia mediática provocó polémica al decir que detesta a los mexicanos. El llamado es a no engancharse ni trasladar la rivalidad deportiva fuera de la cancha.#Mexico #Argentina #RivalidadDeportiva #Futbol pic.twitter.com/zjSwToh9PX — Paola Rojas (@PaolaRojas) July 8, 2026

¿Qué dijo Eduardo Feinmann de México?

Según dijo en su programa de noticias, el periodista detesta a los mexicanos y afirma que existe una envidia hacia los argentinos en varios aspectos entre ellos en el ámbito deportivo y se burló de los modismos lingüísticos mexicanos como el popular “ahorita”.

“Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. El ahorita ese se lo pueden meter en el orto, son detestables esos tipos. La envidia que le tienen a los argentinos, no solamente en el futbol, en todo. Nos envidian, quieren ser como nosotros y no les da el piné, menos en el futbol, son de madera”, arremetió.

Sus declaraciones en la transmisión fueron hechas en torno a una conversación que sostenía con otro compañero de programa sobre el Mundial 2026 y las preferencias que ambos tienen en cuanto a los equipos y sus posiciones en la justa deportiva.