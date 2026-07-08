Pedro Sola volvió a ser tendencia, aunque esta vez no fue por alguno de sus momentos virales en Ventaneando, sino por un comentario sobre los perros que provocó una ola de críticas entre usuarios y defensores de los animales.

Durante una emisión del programa, el conductor expresó su molestia por las personas que llevan a sus mascotas a restaurantes, supermercados y otros establecimientos.

Sus declaraciones fueron calificadas como una apología de la violencia contra los animales y generaron una fuerte polémica en redes sociales. Acá te contamos todo al respecto, incluso lo que dijo Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.

¿Qué dijo Pedro Sola sobre los perros?

El comentario que desató la indignación ocurrió cuando Pedro Sola aseguró que no le gusta que las personas lleven a sus perros a distintos establecimientos e incluso dijo que le daban ganas de lanzarles carne envenenada.

"Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada".

Su compañera Mónica Castañeda reaccionó de inmediato y rechazó sus palabras.

"Entiendo que no te gustan, pero envenenarlos jamás".

Sin embargo, Pedro Sola continuó:

"O los que llevan tres en una carriola, dan ganas de darle un balazo a los dueños".

A la conversación, Paty Chapoy agregó que "dan ganas de darles una tarjeta de un psiquiatra".

¡La crueldad animal NO es un chiste ni se debe normalizar!



Repudiamos los comentarios hechos por #PedroSola en televisión nacional, donde incitó al odio y a la violencia al mencionar que le gustaría "envenenar perros"

Los animales merecen respeto y protección en todo momento pic.twitter.com/hrfd4riPXR — Cuenta Conmigo (@cuentaconmigo01) July 7, 2026

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

En redes sociales, las declaraciones de Pedro Sola no pasaron desapercibidas y cientos de usuarios expresaron su rechazo, mientras que otros pidieron una postura por parte de TV Azteca.

Entre los comentarios destacan:

"Lo más grave de los comentarios en contra de los animales que hizo Pedro Sola fue que todos los que estaban ahí estaban risa y risa, incluyendo a Pati Chapoy . ¿Cuál señal con valor?"

"Wey, qué asco de persona Pedro Sola y la señora Pati Chapoy que se ríe y le aplaude sus cagadas. Por algo TV Azteca y, sobre todo, Ventaneando está en flop; carecen de humanidad y profesionalismo".

"No sé qué da más asco, los comentarios de Pedro Sola o que Pati Chapoy se ría y le haga segundas".

"La próxima vez que las marcas piensen pagar campañas a este individuo, ojalá sepan que es un envenenador de perros en potencia".

"Qué mal comentario, de verdad. Esto es apología a la violencia animal. Alguien debería ponerle un alto a don Pedrito Sola".

¿Qué dijo Ricardo Salinas Pliego sobre la polémica de Pedro Sola?

Tras viralizarse el video, un usuario de X pidió a Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, que se pronunciara sobre las declaraciones del conductor, al considerar que no estaban alineadas con la política de protección animal que el empresario ha manifestado en distintas ocasiones.

Salinas Pliego respondió:

"La crueldad hacia los animales demuestra muy poca humanidad y mucha animalidad. Lamentable".

La crueldad hacia los animales - Demuestra muy poca humanidad y mucha animalidad.

Lamentable. https://t.co/TQIGXo8BG3 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 8, 2026

Posteriormente, otro usuario le preguntó directamente:

"¿Va a hacer algo con Pedro Sola?".

El empresario respondió:

"Sus dichos fueron lamentables".

Hasta el momento, Ricardo Salinas Pliego no ha informado si habrá alguna sanción para el conductor de Ventaneando. Asimismo, Pedro Sola tampoco ha hecho una declaración al respecto.