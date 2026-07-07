Aunque México derrotó 2-0 a Ecuador en los octavos de final del Mundial 2026, la rivalidad entre ambas aficiones continuó en redes sociales. Tras la eliminación del Tri frente a Inglaterra, varios aficionados ecuatorianos celebraron la derrota mexicana, entre ellos la actriz y conductora Alejandra Jaramillo, quien generó una ola de críticas por sus publicaciones.

Te contamos quién es Alejandra Jaramillo y por qué sus comentarios provocaron cientos de reacciones entre los aficionados mexicanos.

¿Quién es Alejandra Jaramillo?

Alejandra Jaramillo es una actriz y presentadora de televisión ecuatoriana que ha participado en diversas producciones de su país. A lo largo de su carrera ha formado parte de programas como "De boca en boca", "El Matinal", "Las Mañanitas", "Te cuento qué" y "Guerra de Sueños".

En 2020 protagonizó la telenovela "Sí se puede", donde interpretó a Camila Dos Santos Mendieta.

Actualmente trabaja en Univision, donde ha participado en el reality show "¿Apostarías por mí?" y forma parte del panel del programa "¡Siéntese quien pueda!".

La publicación de Alejandra Jaramillo que enfureció a los aficionados mexicanos

La publicación que desató la polémica fue un video compartido en Instagram, en el que se observa a la conductora celebrando el triunfo de Inglaterra sobre México con la frase:

"Yo quería solo una cosa para dormir tranquila hoy".

En la descripción de la publicación escribió:

"Gracias Kane, gracias Bellingham. Me dicen que tienes raíces esmeraldeñas".

Con esa frase hizo alusión a Esmeraldas, la ciudad ecuatoriana donde nació.

Sin embargo, lo que más molestó a la afición mexicana fue un comentario que ella misma dejó en la publicación, en el que se burló de que la Selección Mexicana no pudo derrotar al conjunto inglés pese a jugar con un futbolista más durante buena parte del encuentro.

"No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. CHAO. BYE BYE. SAYONARA. ARRIVEDERCHI".

Redes sociales reaccionan a las publicaciones de Alejandra Jaramillo

La publicación acumuló cientos de comentarios. Mientras algunos aficionados ecuatorianos respaldaron a la conductora, numerosos usuarios mexicanos criticaron sus declaraciones, especialmente porque actualmente trabaja en Univision, una cadena dirigida al público hispano en Estados Unidos.

Entre los comentarios más destacados se encuentran:

"Creo que alguien tendrá problemas con la gente en México y en USA por publicar estoy, no olvidarse que hay muchos Mexicanos en USA ".

"Ay querida no te queda de otra, más que gozar el triunfo ajeno porque gozar por tu país no pudiste. Perdimos pero con 2-3 no con 0. Ver caer a Ecuador eso fue más satisfactorio".

"Y sii, sii la corren jaja del programa sería genial".

"Brincando porque en su último partido no pudo".

"Recuerda que el gran porcentaje de donde trabajas y los que te ven son mexicanos. Ubícate, manita. No creo que en Inglaterra te vean y apoyen".

"Como quiera tragas de México ".

"Vives y comes del público mexicano también, no se te olvide".

Tras la controversia, Jaramillo respondió en historias a una fan mexicana que le pedía que no hiciera caso a los aficionados mexicanos, a lo que ella contestó: "Yo siempre he sabido que los buenos somos más".

Por el momento, Univision no se ha pronunciado al respecto.