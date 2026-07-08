En plena recta final del Mundial 2026, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, volvió a convertirse en tendencia luego de que resurgiera un antiguo comentario en el que expresó su admiración por un futbolista argentino. La frase “Lo adoro” comenzó a circular nuevamente en redes sociales y desató una ola de reacciones entre aficionados, quienes reabrieron el debate sobre la relación del dirigente con la Selección de Argentina y con Lionel Messi, quienes ahora se encuentran en medio de la polémica tras el partido de octavos de final contra Egipto, en el que la albiceleste pasó a la siguiente fase.

La admiración que en algún momento mostró Infantino hacia un jugador argentino resurge cuando más criticado está siendo el presidente de la FIFA por supuestamente mostrar favoritismo hacia Messi y su selección, sobre todo porque millones de aficionados cuestionaron la forma en la que el equipo dirigido por Lionel Scaloni, con un penal anulado a Egipto y por decisiones arbitrales, pasaron a los cuartos de final.

Las redes sociales se han inundado de comentarios en contra de Infantino, de 56 años, a quien acusan de apoyar deliberadamente a Messi y Argentina para que dicha selección se corone bicampeona en el Mundial 2026.

En medio de toda esta controversia es que resurgieron algunas declaraciones de Gianni Infantino sobre quién es su jugador favorito y cuál es su gol preferido en la historia de los mundiales.

En una entrevista publicada en 2017 en el medio La Nación, el presidente de la FIFA habló del fanatismo que siente por Lionel Messi y Diego Armando Maradona. Contó que la primera vez que vio jugar al “Pelusa” fue por televisión, en el Mundial del 82. “No fue su mejor Mundial, pero igual me enamoré”, comentó Infantino.

Agregó: “De todo y más. Ha sido un jugador absolutamente increíble. Lo que hizo en el Napoli, en Italia, pero también con Argentina. Ganó títulos solo, casi. Él hacía la diferencia. Mágico, mágico… Lo que hizo Diego por el fútbol es, para mí, algo que tenemos que respetar todos y que ningún directivo o presidente lograríamos. Él nos hizo enamorar del fútbol; argentinos o no, hinchas del Napoli o no… Da igual: todos estamos enamorados de él”.

A la pregunta sobre si Maradona era el argentino en el que más confiaba, respondió: “Yo a Maradona lo adoro. Absolutamente. Es una de esas leyendas que hizo muchísimo para el fútbol y esto se tiene que respetar. Para mí es un ídolo, yo soy su hincha. Y es un amigo, un amigo”.

Varios años después de estas declaraciones, Infantino volvió a mostrar su admiración por Maradona al elegir el segundo gol que marcó ante los ingleses en el Mundial de México 86 como el mejor en la historia de los mundiales. “El segundo de Maradona contra Inglaterra. Yo no podría haber marcado un gol más bonito (...) algunos goles son simplemente inolvidables. Un momento de genialidad, creatividad y coraje que definió de qué se trata el fútbol. Un gol que no pudo haber sido más hermoso”, dijo.